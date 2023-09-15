Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.2 комментария
Пентагон: На Украине создают запчасти для военной техники на 3D-принтерах
США заявили о создании на Украине запчастей для военной техники на 3D-принтерах
Украина при содействии Запада наладила массовый выпуск запчастей для военной техники на 3D-принтерах, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.
Как указал Лаплант, украинцы с самого начала производили собственные запчасти с помощью 3D-принтеров, а в прошлом месяце США передали Киеву 3D-принтеры промышленных размеров, передает ТАСС.
По его словам, на прошлой неделе Соединенные Штаты провели для украинцев обучение по их использованию. Он добавил, что 3D-принтеры «размером с грузовик», и Украина уже обучена работать с ними. Лаплант подчеркнул, что они поступают прямо к театру военных действий, и печатают все запчасти для ремонта.
По его мнению, «это, конечно, меняет суть дела». Как полагает Лаплант, применение 3D-принтеров ускоряет и повышает эффективность выпуска запчастей.
Ранее британский журнал Economist сообщил, что киевский режим печатает самодельные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, а оболочки к ним поставляются из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников.