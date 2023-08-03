Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.11 комментариев
Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере
Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере из поставляемых под видом игрушек оболочек
Киевский режим печатает самодельные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, а оболочки к ним поставляются из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.
По данным источников Economist, каждый день на Украине создается около 1 тыс. пластиковых корпусов для так называемых конфетных бомб. Они не являются прямой заменой обычным боеприпасам, но зато намного дешевле.
При этом издание отмечает, что оболочки для таких боеприпасов поставляют Киеву из-за рубежа, а на таможне они проходят под видом детских игрушек и подсвечников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны.