Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере из поставляемых под видом игрушек оболочек

Tекст: Алина Власенко

По данным источников Economist, каждый день на Украине создается около 1 тыс. пластиковых корпусов для так называемых конфетных бомб. Они не являются прямой заменой обычным боеприпасам, но зато намного дешевле.



При этом издание отмечает, что оболочки для таких боеприпасов поставляют Киеву из-за рубежа, а на таможне они проходят под видом детских игрушек и подсвечников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны.