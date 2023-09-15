Эксперты НОМ: Общественный контроль за выборами в ЕДГ-2023 был тотальным

В Нижегородской области итоги выборов подвели на расширенной конференции с участием члена СПЧ, председателя Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александра Брода. На участках находились порядка 6 тыс. наблюдателей, для которых общественный штаб проводил семинары.

Как рассказал заместитель руководителя штаба, кандидат политических наук Евгений Семенов, все три дня голосования штаб проводил многочасовую онлайн-трансляцию, которую суммарно посмотрели 8 тыс. пользователей, говорится на сайте НОМ. «Вплоть до закрытия участков мы рассказывали о работе штаба в прямом эфире. Своими впечатлениями о ходе голосования делились наблюдатели, известные политики, электоральные эксперты и общественные деятели», – рассказал Семенов.

По словам Александра Брода, информации о грубых нарушениях из региона не поступало. «Такой результат был достигнут благодаря совместной работе институтов гражданского общества, проведению экспертных площадок, конструктивному диалогу с политическими партиями», – отметил Брод.

В Волгоградской области, где проходили выборы в Волгоградскую гордуму, а также ряд муниципальных кампаний, эксперты НОМ совместно с Корпусом «За чистые выборы» и общественным штабом разоблачили несколько фейков в Сети. Так, например, ряд телеграмм-каналов выдавали предположения о «каруселях» за правду и тиражировали сообщения о том, что бюллетени получают лица, не включенные в списки избирателей. На самом же деле каких-либо жалоб о существенных проблемах в избирательные комиссии не поступало.

В Свердловской области, где впервые принялось дистанционное электронное голосование, общественный контроль себя оправдал, подчеркнул глава Общественной палаты региона Александр Левин.

«В Екатеринбурге в ходе Единого дня голосования работал Центр общественного наблюдения (ЦОН). 125 крупных избирательных участков уральской столицы были оборудованы видеокамерами, изображения с которых в режиме онлайн транслировалось на видеостену в ЦОН. На остальных участках работали видеорегистраторы. Также за ходом выборов следили общественные наблюдатели», — рассказал Левин.

Общественные наблюдатели, находившиеся на избирательных участках, проявили себя профессионально, отметила руководитель общественного штаба в Смоленской области, глава реготделения Союза журналистов России Марина Проскурнина. «Все наблюдатели, которые прошли обучение по программе ОП РФ и НОМ, показали высокую степень профессионализма: своевременно реагировали на все сигналы, рассказывали о ходе голосования и делились впечатлениями в соцсетях. Свое подтверждение нашли лишь две жалобы, по ним приняты соответствующие меры», – отметила Проскурнина. В регионе вся информация об общественном наблюдении публиковалась на площадке общественного штаба ВКонтакте.