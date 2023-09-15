Лавров заявил о предложении Киева «забыть» об РФ в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку

Лавров заявил о предложении Киева «забыть» о России в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что ряд дипломатов, включая руководителей Секретариата ООН, говорят, что все будет хорошо с российской сделкой. При этом никто не замечает, что Украина говорит, что не согласится на возобновление сделки таким образом, чтобы и российские зерно и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций, передает ТАСС.

«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит – забудьте про русских», – сказал Лавров.

Кроме того, отметил министр, Запад пытается перетянуть страны глобального большинства в сторону поддержки «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского путем жульничества.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

Он отметил, что это расчет на совсем наивных людей. «Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею нормальные страны, а потом прикрываться именем этих нормальных стран, говорить: «Вы знаете, у нас растет поддержка и в странах Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал глава МИД России.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет быть посредником в переговорах о мирном урегулировании между Россией и Украиной.