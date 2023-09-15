Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Дачу Сталина в Подмосковье выставили на торги
«Дом.РФ» выставил на торги дачу Сталина в Подмосковье
«Дом.РФ» выставил на торги усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х проживал Иосиф Сталин.
Как говорится в сообщении госкомпании, начальная цена лота составляет 403,5 млн рублей, заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября, а сам аукцион запланирован на 3 ноября, передает РИА «Новости».
В пресс-релизе уточняется, что в составе лота – аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости суммарно на 3,8 тыс. квадратных метров. Усадьба Липки построена еще в XIX веке. До 1989 года являлась правительственной дачей. Усадьба известна тем, что в 1932-1934 годах в ней проживал Сталин.