Дачу Сталина в Подмосковье выставили на торги

Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию

Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы лишить ее гражданства заявила об отказе предавать Россию

Tекст: Антон Антонов

Дробязко сказала, что ее и Повиласа Ванагаса могут лишить в Литве орденов и паспорта, но «никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы» их «заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей». Она считает недопустимым для сохранения литовского паспорта «отказаться от части семьи, страны, которая с детства была родиной, профессии и верных друзей». «Совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – приводит ее слова ТАСС.

Дробязко заявила, что «вражеским государством объявлена страна», где она «родилась и выросла, получила образование и встала на коньки», где «совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы». Дробязко указала, что на соревнованиях «прославила доверившую» ей «спортивную честь Литву».

«С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов», – заявила она.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства. Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в ее лице. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

