  • Газпром впервые поставил в Китай партию СПГ по Северному морскому пути
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга
    Ким Чен Ына объявили врагом народа Украины
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    Боевика «Азова» приговорили за убийство двух мирных жителей Мариуполя
    Россия решила направить самолеты с помощью Ливии
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    9 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    9 комментариев
    15 сентября 2023, 11:15

    WSJ: Россия расширяет военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

    Wall Street Journal обвинила Россию в стремлении расширить военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия стремится получить доступ для своих военных кораблей в порты в Ливии из-за соперничества с Соединенными Штатами за влияние в Средиземноморье, пишет The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что российская сторона запросила разрешение на доступ к портам Бенгази или Тобрук, чтобы заправлять, ремонтировать военно-морские корабли и пополнять запасы, передает «Коммерсант».

    Газета уточняет, что в этих двух портах якобы уже есть необходимая инфраструктура, однако в США пока не понимают, захочет ли Москва развивать эти порты, размещать там персонал, складировать боеприпасы или хранить другие грузы.

    Кроме того, WSJ отмечает, что Ливию вскоре посетит совместная дипломатическая и военная миссия США, которая будет добиваться от Халифы Хафтара изгнания бойцов ЧВК «Вагнер». При этом известно, что США надеются таким образом создать буферную зону на фоне беспорядков в Сахеле.

    В статье газеты указано, что переговоры России с лидером ливийского ополчения о доступе к портам говорят о стремлении Москвы усилить влияние в Африке и «переиграть» США.

    Второй причиной такого шага является, по мнению издания, стремление российских военных взять под контроль базирующиеся в Африке военные подразделения ЧВК «Вагнер».

    Напомним, в ливийском обществе Красного Полумесяца сообщили, что количество погибших из-за наводнений и ливней в Ливии превысило 11 тыс. человек. В связи с происшествием Россия приняла решение направить несколько самолетов в пострадавшие от наводнения районы северо-востока Ливии.

    13 сентября 2023, 21:57
    Блинкен признал конец прежнего миропорядка

    Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка

    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.

    «Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.

    Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».

    Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.

    Коментарии (25)
    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (21)
    13 сентября 2023, 21:59
    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink

    Биограф Маска Айзексон рассказал о решении Илона Маска передать часть Starlink Пентагону

    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Илон Маск решил избавиться от части спутникового интернета Starlink, продав его американским военным, чтобы «не отвечать за границы и правила пользования», заявил его биограф Уолтер Айзексон.

    Маск заявил, что разработал Starlink для того, чтобы люди могли посмотреть кино и поиграть в видеоигры, но он не намеревался создавать то, что приведет к ядерной войне, сказал Айзексон в интервью Washington Post, передает РИА «Новости».

    По этой причине миллиардер решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, чтобы не нести ответственность за границы и правила его использования.

    Напомним, Маск отказал украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма, объяснив это нежеланием участвовать в эскалации конфликта.

    Ранее Айзексон заявлял, что Маск в деловой поездке в Россию в начале 2000-х годов выпил водки и отключился.

    Коментарии (28)
    14 сентября 2023, 18:23
    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются изменения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что еще рано судить о том, изменила ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

    Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить отношения именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла о партнерстве США и Армении, а не Армении с Россией, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США.

    Ранее в ходе интервью изданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже если появятся опасения по поводу конфликта с Азербайджаном. Также премьер заявил, что российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (25)
    15 сентября 2023, 03:56
    Россия потребовала от ООН задействовать процедуру арбитража против США

    Заместитель постпреда России при ООН Заболоцкая потребовала от Гутерриша задействовать процедуру арбитража против США

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обязан задействовать арбитражную процедуру в связи с невыполнением США их обязательств в рамках соглашения о стране пребывания ООН, заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

    На заседании комитета по сношениям с принимающей стороной Заболоцкая указала, что процедура «прямо предусмотрена разделом 21 Соглашения, а мандат на ее запуск по упомянутому разделу давно выдан Генассамблеей», передает ТАСС.

    Заболоцкая сообщила, что Гутерришу «направлено 16 писем по вопросу о невыполнении страной пребывания своих обязательств», включая совместные заявления стран. По ее словам, происходит «дискриминация в отношении представителей и представительств определенной группы государств».

    Кроме того, Заболоцкая подчеркнула, что спецслужбы США продолжают попытки вербовки сотрудников постпредства России при ООН, оказывая на них психологическое давление.

    «Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация?» – заявила она.

    Напомним, США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 12:49
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло о расправе над «кремлевскими пропагандистами».

    Он считает, что слова Эштон-Чирилло попадают под статью 119 Уголовного кодекса, а также признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК), учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов. «Органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», – приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

    Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал воспринимать угрозы Эштон-Чирилло всерьез, поскольку теракты в отношении журналистов и лидеров мнений «мы не раз уже видели», передает РИА «Новости».

    Он порекомендовал коллегам быть осторожными и выразил надежду на то, что, когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за эти угрозы.

    Напомним, Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес неназванного представителя российских СМИ, заявив, что на следующей неделе «заплатит».

    Коментарии (18)
    12 сентября 2023, 17:47
    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

    Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО
    @ Harald Tittel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крупные военные конфликты всегда приводили к новаторству в сфере авиации. Поэтому США, учитывая опыт СВО, используют полученные данные для реорганизации своих ВВС. И России за этой реформой необходимо внимательно следить, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Александр Бартош. Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию ВВС и ВКС.

    «США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

    «Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

    «Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16 – истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

    «В целом подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

    Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

    По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

    Кроме того, он напомнил о Русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 19:24
    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США

    Эксперты Дробницкий и Дудаков оценили вероятность преследования Маска из-за отключения Starlink у Крыма

    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США
    @ Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Расследование сенаторов в отношении американского бизнесмена Илона Маска скорее всего закончится благополучно для миллиардера. Однако давление истеблишмента Демпартии на предпринимателя будет только возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Напомним, сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить ВСУ Starlink у Крыма. Сам Маск не считает себя изменником родины.

    «Илон Маск не делал бы заявлений по поводу ограничений Starlink для ВСУ, если бы не понимал, что выйдет из этой ситуации победителем. Бизнесмена нельзя привлечь к ответственности на законных основаниях, как бы не возмущались сенаторы. Максимум, что могут сделать противники предпринимателя – это покопаться в его «грязном белье», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако идея отнять бизнес у Маска и еще нескольких предпринимателей, поддерживающих «неправильных» людей в политике США, давно витает в воздухе. И дело даже не в ограничении Starlink для ВСУ. Властям США неприятно, когда критически важные технологии находятся в ненадежных руках. И чем бы сейчас не закончилось расследование сенаторов, попытка изъятия наверняка будет предпринята позже», – отмечает он.

    «Безусловно, слова Маска – это не инициатива самого бизнесмена. Он является частью контрэлиты США, которая дает ему возможность делать политические заявления. Сейчас миллиардер стал своего рода знаменем консерваторов, так как олицетворяет собой предпринимателя, перешедшего к ним из либерального лагеря», – подчеркивает собеседник.

    «Последнее заявление Маска об ограничении Starlink для некоторых действий ВСУ наверняка было согласовано с представителями контрэлиты. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать как внутреннему, так и внешнему потребителю, что в руках у бизнесмена находится критически важная технология», – акцентирует Дробницкий.

    «Сейчас на Илона Маска усиливается давление со стороны истеблишмента Демократической партии США. Элиты недовольны своевольной позицией бизнесмена. Также предпринимателю не могут простить покупку Twitter (новое название – Х; соцсеть заблокирована в РФ), что создало ряд неудобств для либерального лагеря американской политики», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, это далеко не первое расследование против Илона Маска и его компаний. Сейчас ведется несколько проверок. Но, несмотря на это, сценарий национализации бизнеса миллиардера я исключаю, так как это было бы очень резонансным случаем для США. Такие слухи – сигнал для предпринимателя, чтобы он прекратить своевольничать», – пояснил собеседник.

    «Данное расследование также не является элементом пиар-кампании самого Маска. Хотя бизнесмен пытается разыграть ситуацию в свою пользу и выставить себя жертвой истеблишмента Демпартии. В итоге все приведет к тому, что предприниматель будет открыто поддерживать политиков-республиканцев», – резюмировал Дудаков.

    Ранее сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить Starlink у Крыма, сообщает «Коммерсант». Демократ Элизабет Уоррен заявила о необходимости гарантий того, что внешнюю политику Штатов определяет государство, а не один миллиардер. Кроме того, она призвала Пентагон проверить контракты, заключенные со SpaceX.

    Сам Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма. «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – заявил предприниматель.

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Позднее Илон Маск дал пояснения по этому поводу. Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Ранее президент Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. «Он активный, талантливый бизнесмен», – отметил глава государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 19:38
    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой

    Политолог Баширов: Готовность Зеленского к переговорам с Москвой зависит от выборов в США и на Украине

    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США толкнут Украину на переговоры с Москвой, если это будет выгодно для предвыборного рейтинга главы Белого дома Джо Байдена. Также ситуацию может изменить пикировка Вашингтона с Владимиром Зеленским, не желающим проводить президентские выборы в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России Владимир Путин назвал ряд условий для переговоров с Украиной.

    «Конечно, Зеленский запретов на переговоры сам не издавал, это было прямое указание США. Поэтому американцы разрешат диалог, когда он будет выгоден Штатам, а не Украине. А это зависит от внутриполитической ситуации в США в следующем году, когда обе партии начнут предвыборную президентскую гонку», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Рейтинг Джо Байдена падает, в его адрес звучат претензии из-за гигантских расходов на Украину. Если критика наберет еще большую силу, тогда Зеленский быстро передумает и будто бы самостоятельно разрешит себе вести переговоры. Это даст возможность привести конфликт к деэскалции и свернуть ряд дорогостоящих программ поддержки Украины», – спрогнозировал эксперт.

    «Еще один важный момент касается выборов на Украине. С отказом от проведения выборов в Раду США готовы смириться. Но Вашингтон не допустит отмены выборов президента. Для США предельно важно создать образ легитимного президента Украины. Поэтому Штаты давят на соблюдение электоральных процедур», – добавил собеседник.

    «В общем, если Зеленский попытается противостоять воле США в проведении президентских выборов на Украине, то сильно подорвет отношения с Вашингтоном. США все равно продавят электоральную процедуру. Но тогда мы с вами очень быстро увидим, как Зеленский или тот, кто придет на его место, поменяют свое мнение относительно переговоров с Москвой», – заверил аналитик.

    «Кроме того, в Кремле с марта прошлого года лежит проект договора, который был предложен украинской стороне. Соответственно, сейчас возможно приведение его в действие с актуальными корректировками, учитывая изменившиеся реалии на земле в нашу пользу», – резюмировал политолог.

    Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

    По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами». Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях».

    «Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 03:18
    Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию, и охрип

    Байден вспомнил женевскую встречу с Путиным и заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию в экономике США, президент страны Джо Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле 2021 года, на которой якобы заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию.

    Байден сказал, что обсуждали стратегическую стабильность. По словам президента США, Путин заявил, что с «неохотой» затрагивает эту тему, так как США ждут от Москвы привлечения Китая к переговорам. «Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», – приводит слова американского президента РИА «Новости».

    К концу выступления Байден вернулся к привычным утверждениям, что США – страна возможностей. В ходе выступления он совсем потерял голос и завершал речь уже через хрип. В конце он в очередной раз растерялся, прежде чем понять, в какую сторону уходить со сцены.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2023, 02:55
    Американские СМИ предсказали, как войдет в историю политика США на Украине

    AT: Вмешательство США на Украину войдет в историю как несправедливая интервенция

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское вмешательство в украинский конфликт, которое базируется на полускрытых амбициях политической элиты, войдет в историю как несправедливая интервенция, пишут СМИ США.

    В статье American Thinker говорится, что подобное США уже проходили во Вьетнаме. Решения президента США Джо Байдена о помощи киевскому режиму привели ко многим односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям, считает автор статьи Виктория Уайт Бергер.

    Она отметила, что в новостях вмешательство США в ситуацию на Украине оправдывается, однако главной целью Байдена, по ее словам, является сокрытие его «преступных и аморальных действий», в том числе махинаций с украинской Burisma, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник ЦРУ США Джеймс Рикардс высказал предположение, что американское руководство ввиду отсутствия шансов на победу Украины будет стремиться затянуть конфликт до президентских выборов в 2024 году, чтобы увеличить шансы Джо Байдена на переизбрание.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 19:51
    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

    Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чтобы пополнить ряды ВСУ, американцы вынуждены начать информационную кампанию для возвращения беженцев. Однако сбежавшие от мобилизации мужчины вряд ли снова приедут в воюющую страну. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    «Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

    «Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

    «Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

    Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

    Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 12:39
    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном

    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном и пуски ракет

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи провели беседу по вопросам пуска ракет и встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, сообщил МИД Японии.

    Отмечается, что спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и гендиректор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу по телефону обменялись мнениями, передает РИА «Новости».

    Представители подчеркнули, что «беспрецедентно частые пуски баллистических ракет Северной Кореей, включая и пуски 13 сентября, представляют серьезную угрозу безопасности региона и являются откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу».

    В то же время стороны провели обменялись мнениями о ситуации вокруг Северной Кореи, включая и встречу на высшем уровне между главами России и Северной Кореи.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (2)
    Главное
    ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ
    Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском
    Грузия жестко потребовала от ЕС предоставить статус страны-кандидата
    Россия потребовала от ООН задействовать процедуру арбитража против США
    Турция захотела «более разумные цены» на российский газ
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    Автобусы обстреляли в Ярославле

    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

    Перейти в раздел

    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие элиты заговорили о Кенигсберге

    Министр обороны назвал Калининград старым немецким наименованием Кенигсберг. До этого в Польше в качестве официального названия города утвердили топоним «Крулевец». Откуда у европейских политиков появилось желание переименовать Калининград и как России на это реагировать? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............