Американское подразделение космических войск решили создать в Японии

«Санкэй»: Американское подразделение космических войск может быть создано в Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Необходимость создания подразделения, рабочее название которого звучит как «Космические войска США в Японии», объясняется «расширением угроз со стороны Северной Кореи и Китая», передает РИА «Новости».

Как уточняет «Санкэй», новое подразделение будет подчиняться расположенному на Гавайях Индо-Тихоокеанскому командованию космических войск США, предполагается, что оно будет располагаться на американской базе Екота в Японии. Сообщения о создании следует жидать до конца года, добавляет газета.

По данным издания, США намерены укрепить войска в космической отрасли, которая становится все более важной, и расширить взаимодействие с японскими силами самообороны.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности.