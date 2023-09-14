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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    8 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

    0 комментариев
    14 сентября 2023, 16:07

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении в зоне СВО

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-производителя.

    По его словам, российские дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ, передает ТАСС. «Использование FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции», – указал информатор.

    Представитель предприятия-производителя отметил, что объемы производства дрона достигли 300-400 машин в месяц, а техника собирается за счет средств, которые присылают жители России. Так, в случае, если появится помощь с помещением для цехов и финансированием, есть перспектива роста производства до тысячи дронов в месяц.

    Впервые дрон «Упырь» успешно применили в бою в мае, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он сумел поразить блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных.

    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (30)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 08:45
    В ДНР рассказали о потерях Украины с начала СВО

    Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка 0,5 млн военнослужащих, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил в Сети ролик о том, что «около 400 тыс. адресатов больше не поднимут трубку», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в видео были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые уже не позвонят и никогда не примут звонок. При этом число в 400 тысяч – данные лишь одного из нескольких сотовых операторов Украины.

    Гагин добавил: был момент, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, правда ли, что на Украине погибли более 500 тыс. военнослужащих, ничего не ответил, но как раз своим молчанием подтвердил цифру.

    Гагин отметил, что в этих данных не были учтены санитарные потери, а также пропавшие без вести. По его мнению, у Украины сейчас не столько «кризис призывного ресурса», сколько риск «демографического срыва».

    Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 01:54
    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации

    Задержанный за участие в украинской террористической организации житель Москвы Евгений Мищенко госпитализирован

    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, он признал вину в участии в украинской террористической организации, в среду ему должны были избрать меру пресечения, но мужчина был госпитализирован, сообщил его адвокат Николай Фомин.

    Фомин сообщил, что следствие просило арестовать Мищенко на два месяца. Бабушкинский районный суд Москвы не вынес решения, так как Мищенко увезли на карете скорой помощи после жалобы на самочувствие, передает ТАСС.

    Дело вернули следователям «в связи с невозможностью рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого», сообщил Фомин. Мищенко «госпитализирован в одну из столичных больниц». Прокуратура хотела, чтобы рассмотрение продолжалось и в отсутствие Мищенко, но суд вернул материалы следствию.

    Мищенко задержали в понедельник, у него прошел обыск. Как следует из материалов дела, он признал вину по статье об участии в деятельности террористической организации – речь идет о запрещенном в России «Легионе «Свобода России». Мищенко грозит до 20 лет тюрьмы.

    В августе ФСБ задержала жительницу Алтайского края, искавшую радикалов для украинских боевиков по указанию этой же группировки. В июле ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военной техники в Казани – участника запрещенного в России «Легиона».

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 05:54
    Украинский генерал раскритиковал тех, кто «пишет тексты» Зеленскому

    Отставной генерал ВСУ Кривонос упрекнул Зеленского в создании ложного оптимизма

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский в своих выступлениях создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил Украины, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что Зеленский «достаточно оптимистично говорит определенные вещи». «Но я не знаю, кто ему пишет эти тексты», – приводит слова Кривоноса ТАСС.

    Кривонос сказал, что в некоторых «моментах» у него возникает «беспокойство». Он полагает, что выступления Зеленского опять вызовут «радостный» фон в информационном пространстве, хотя мнение об успехах ВСУ не соответствует действительности.

    Напомним, Кривонос заявлял, что Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках. Он посетовал, что «кавээнщики страной управляют».


    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 00:27
    Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент

    Дуда заявил о невозможности принять Украину в НАТО в данный момент из-за конфликта с Россией

    Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент
    @ Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    О непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Дуда рассказал, что перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос вступления Украины в альянс. «С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос», – сказал Дуда. Он заявил, что «все прекрасно отдавали себе отчет» в этом, передает РИА «Новости».

    Как отметил Дуда, «это сложно просто потому», что на Украине продолжается конфликт. Суть пятой статьи Североатлантического договора ведет к тому, что сейчас в случае вступления Украины в НАТО альянсу пришлось бы вести боевые действия против России, сказал он. По его словам, «было очевидно, что страны НАТО не согласятся», на саммите обсуждали готовность «открыть Украине дверь в НАТО».

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали Киеву некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 03:56
    Боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил

    Российский военный с позывным «Водолаз» рассказал, как сослуживец закрыл его собой от взрыва гранаты

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный в бою на Авдеевском направлении закрыл собой сослуживцев от взрыва гранаты, он спас товарищей и выжил, сообщил боец первой славянской бригады с позывным «Водолаз».

    «Водолаз» рассказал, что шел «контактный ближний бой». «У меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл», – сказал боец. По его словам, когда «граната прилетела», сослуживец «просто повернулся спиной, чтобы она не попала» в других осколками. «Прикрыл нас», – рассказал военный.

    В результате боец, прикрывший собой сослуживцев, оказался «очень тяжело ранен», но выжил. По словам «Водолаза», пострадавший «до сих пор восстанавливается после этих взрывов», передает РИА «Новости».


    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 01:19
    Шестой беспилотник уничтожен ПВО над Брянской областью

    Минобороны России сообщило об уничтожении шестого украинского беспилотника над Брянской областью

    Шестой беспилотник уничтожен ПВО над Брянской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотник, сообщает Минобороны России. Это уже шестой БПЛА, уничтоженный в регионе за несколько часов.

    БПЛА самолетного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку, сбит около 00.45 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, как сообщало ранее Минобороны, над территорией Брянской области один БПЛА был сбит около 00.30 мск, два – около 00.10 мск, еще два – около 22.00 мск.

    Глава Брянской области Александр Богомаз позднее сообщил в Telegram, что беспилотные летательные аппараты были сбиты над Карачевским и Брянским районами, пострадавших и разрушений нет. До этого он сообщал об уничтожении БПЛА над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом, а также над Унечским районом.

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    13 сентября 2023, 23:46
    США отказались идти на компромисс в политике «открытых дверей» НАТО

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил об отказе США идти на компромисс в политике «открытых дверей» НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    У НАТО политика «открытых дверей», США не собираются идти на компромисс в этом вопросе, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллера спросили, считает ли Вашингтон правильным отказ учитывать требования России в сфере безопасности, в частности не принимать в НАТО Украину. Миллер заявил, что до обострения конфликта США не раз подчеркивали, что «хотят дипломатии с Россией». При этом он отказался озвучивать детали дипломатических переговоров того времени, передает ТАСС.

    Напомним, Москва заявила, что НАТО продолжает линию на втягивание в альянс Украины, и агрессивную риторику, посягает на безопасность России, что подтверждает правильность решения о начале спецоперации.

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    13 сентября 2023, 22:33
    Украинские беспилотники сбиты в Белгородской и Брянской областях

    Губернаторы Гладков и Богомаз сообщили об уничтожении воздушных целей в Белгородской и Брянской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила воздушную цель над селом Тулянка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО над Унечским районом двух беспилотников.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, накто не пострадал, «разрушений нет».

    Богомаз в Telegram рассказал, что ПВО пресекла атаку украинских террористов. Он поблагодарил подразделения ПВО и сообщил, что «пострадавших и разрушений нет».

    Минобороны России в Telegram подтвердило, что около 21.30 мск над территорией Белгородской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Около 22.00 мск дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    В понедельник российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. В воскресенье силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 00:48
    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской областью

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался предпринять террористические атаки. Два беспилотника были сбиты около 00.10 мск, еще один – около 00.30 мск.

    Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что БПЛА уничтожены над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, это уже вторая украинская атака в регионе за несколько часов. Минобороны сообщало, что около 22.00 мск ПВО также сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской областью.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 09:35
    Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском

    Марочко: Киев переводит к Артемовску подразделения, обученные инструкторами НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артемовск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, помимо активных боевых действий, командование ВСУ проводит заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов, передает РИА «Новости».

    Марочко, что эта бригада имеет на вооружении западную бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, в начале августа британские инструкторы ВСУ потеряли автомат на учениях в Англии.

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    14 сентября 2023, 14:19
    В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в четверг обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

    «14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом, а патрульный корабль «Сергей Котов» уничтожил пять морских безэкипажных катеров.

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    14 сентября 2023, 12:55
    «Народный фронт» предложил ввести дополнительные льготы детям участников СВО

    «Народный фронт» направил президенту Владимиру Путину предложения по предоставлению специальных квот на обучение детей участников СВО на обучение в средних специальных учебных заведениях.

    Представители «Народного фронта» обратили внимание на то, что федеральный закон определил специальную квоту на обучение участников СВО и их детей по программе бакалавриата в высших учебных заведениях за счет бюджета, в то время как на средние специальные учебные заведения льгота не распространяется. Отмечается, что конкурс в колледжи и техникумы большой, и помощь туда при поступлении была бы востребована семьями участников СВО.

    Также «Народный фронт» предложил предоставить возможность поступать вне конкурса в подведомственные региональным и муниципальным органам власти военные училища детей всех участников СВО.

    «Если детям наших бойцов предоставляют квоты в вузах, то и в учреждениях среднего профессионального образования нужно дать такую возможность. Также и прием в кадетские училища без конкурса пока работает только для части таких организаций. Очевидно, что семьи наших героев должны не разбираться, кому подчиняется конкретное учреждение, федеральное оно, региональное или муниципальное, а просто получить такую возможность», – пояснил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

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