  • Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
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    Западные СМИ: Россия и КНДР объединились против США
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    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    Ларов заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России
    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    6 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

    0 комментариев
    14 сентября 2023, 14:04

    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (20)
    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 22:59
    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    РБК: Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Согласно опубликованному 8 сентября разъяснении ЕК, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, включая одежду, предметы гигиены, телефоны, косметику, которые принадлежали российским гражданам.

    Во вторник ЕК обновила интерпретацию введенного запрета, избавившись от категоричного запрета в ответе на вопрос о том, могут ли российские граждане «временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, (…), в том числе в рамках туристических поездок?», пишет РБК.

    При этом ЕК сохраняет формальный запрет на ввоз в страны ЕС любых товаров из ранее опубликованного перечня, включая пассажирские автомобили (таможенный код 8703), если эти товары вывезены из России. Теперь подчеркивается, что автомобили – это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Предположительно, речь идет о возможности вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию.

    В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

    «Несущественную» озабоченность с точки зрения обхода санкций, как указано в разъяснении ЕК, вызывают «предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже». Вероятно, они не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. Запрет рекомендовано применять «пропорциональным и разумным образом».

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале прокомментировал новое заявление Европейской комиссии. «Тот случай, когда чем больше разъясняешь, тем хуже», – написал он.

    Напомним, Латвия ранее ввела запрет на въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях, а Литва пообещала конфисковывать машины россиян.

    Коментарии (28)
    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

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    13 сентября 2023, 15:48
    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине

    В ЕК заявили о важности единства по отношению к Африке, ранее проявленного к Украине

    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    По ее словам, ЕС должен продемонстрировать «такое же единство по отношению к Африке, какое показал к Украине», так как необходимо развивать выгодное для обеих сторон партнерство, передает ТАСС.

    «Мы вместе с …Боррелем разработаем новую стратегическую концепцию, которую представим на следующем саммите ЕС – Африка», – отметила она, подчеркнув, что ЕС следует сконцентрироваться на сотрудничестве как с правительствами стран Африки, так и общественными организациями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

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    14 сентября 2023, 11:25
    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

    В комитете Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко

    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Александра Лукашенко, следует из релиза ЕП.

    Уточняется, что, «так как МУС уже выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, нужно рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Лукашенко», передает РИА «Новости».

    В отчете указано, что Минск якобы несет ответственность за «ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастен к незаконной передаче детей».

    Кроме того, евродепутаты призывали Совет ЕС расширить санкционный список против россиян и граждан Белоруссии, предложив включить туда всех, кто якобы принимал участие в «насильной депортации детей с Украины».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (23)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 10:39
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (10)
    11 сентября 2023, 18:14
    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР

    Кореевед Асмолов рассказал о важности сближения России и КНДР

    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР
    @ Александр Сафронов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Налаживание отношений с КНДР – важная, но непростая задача. В рамках диалога с Пхеньяном нужно учитывать санкционные решения СБ ООН и мнение Сеула, однако сближение двух стран сегодня важно как никогда раньше. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал кореевед Константин Асмолов. Ранее в Кремле анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию.

    «В настоящий момент КНДР и Россия пребывают в достаточно сложной, но вместе с тем в перспективной и интересной ситуации. С одной стороны, Пхеньян стал актором, который активно и открыто поддерживает действия Москвы на территории Украины. Это важный фактор в рамках двустороннего диалога, который наделяет наши отношения большим потенциалом», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

    «В то же время Россия долгое время поддерживала санкции СБ ООН, предпринимаемые в отношении Северной Кореи. Сегодня это накладывает некоторую тень на возможности развития сотрудничества. Например, при наращивании торговли могут возникнуть серьезные юридические сложности», – подчеркивает собеседник.

    «Этим и объясняется трудность достижения конкретных результатов в рамках встреч лидеров России и КНДР. Напомню, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян завершился без подписания каких-либо документов и публичного оглашения принятых решений. Но тот факт, что руководители и политики двух стран все чаще говорят с глазу на глаз – уже является важным прорывом», – считает эксперт.

    «Интенсификация связей с Северной Кореей позволит создать полноценный треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, что станет своеобразным ответом на развитие треугольника Вашингтон-Токио-Сеул. Соперничество великих держав в азиатском регионе постепенно обостряется, и в этой связи ценность боеспособного союзника в АТР повышается», – отмечает Асмолов.

    «Разумеется, США не понравится сближение России и Северной Кореи. Скорее всего, сетования по этому вопросу займут свое место в риторике американских политиков, однако особого внимания обращать на это не нужно. Штаты в любом случае будут наращивать санкционное давление на обе страны, и встреча Путина с Ким Чен Ыном ситуацию не усугубит», – уточняет он.

    Однако, по мнению эксперта, Москве нельзя забывать и про опасность ухудшения диалога с Сеулом. «Руководство Республики Корея (РК) всегда очень чувствительно относилось к отношениям России с КНДР. И в случае их улучшения значимость нашей страны для Сеула только возрастет, возникнет и повод для беспокойства относительно появления у Севера еще одного мощного союзника», – отмечает Асмолов в публикации для журнала «России в глобальной политике».

    Ранее в России анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Отмечается, что глава государства посетит РФ по личному приглашению президента Владимира Путина. До этого на телеканале YTN заявили, что лидер Северной Кореи прибудет на встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

    Подчеркивается, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде 11 сентября. По информации СМИ, он должен встретиться с президентом России, однако их разговор будет проходить за рамками проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

    В августе глава КНДР заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. В ходе поездки он обменялся с главой Северной Кореи мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

    Кроме того, он встретился с главой военного ведомства КНДР – Кан Сун Намом. Беседа прошла в конструктивном и положительном тоне. Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между государствами. Также министр обороны РФ возглавил российскую делегацию на параде по случаю 70-летия подписания перемирия в корейской войне.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 15:57
    Опубликовано видео встречи лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморском крае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморском крае встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

    Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

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    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

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    13 сентября 2023, 12:13
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом Владимиром Путиным поднял тост за победу России, здоровье главы российского государства и отношения Москвы и Пхеньяна.

    «Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан», – сказал Ким Чен Ын в ходе обеда на космодроме Восточный.

    Северокорейский лидер выразил уверенность, что его визит в Россию послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.


    Путин в свою очередь поднял тост в честь Ким Чен Ына и укрепление связей двух государств, передает ТАСС.

    «Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал Путин.

    На обеде в честь Ким Чен Ына подавали сибирские и дальневосточные деликатесы, в том числе пельмени с камчатским крабом.

    Также в меню был салат из утки с сезонными фруктами – инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.

    На горячее по традиции подавали два блюда на выбор – осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

    Из напитков лидеру КНДР были предложены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

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