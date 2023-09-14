В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина-2023» исключили из списка претенденток трех участниц за связи с Россией, сообщило украинское издание «Страна».
Издание пишет, что решение было принято после того, как некоторые конкурсантки пригрозили снять свои кандидатуры из-за нежелания соревноваться, с претендентками, занимающими пророссийскую позицию, передает РИА «Новости».
Организаторы конкурса «Мисс Украина-2023» пообещал, что «этическая группа проверки» дополнительно изучит биографию участниц на основе полученных новых фактов.
Украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие из-за Оксаны Магеры, Ирины Пилеевой и Екатерины Чувашовой. СМИ сообщали, что Магера якобы участвовала в московском конкурсе «Будущее России», Пиляева «каталась» на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании. Отца Чувашовой якобы задержало СБУ за связь с Россией.
Ранее украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.
Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.