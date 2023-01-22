Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену

Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену

Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.

Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.