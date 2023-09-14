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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    0 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    4 комментария
    14 сентября 2023, 10:08

    При возгорании на «Курганмашзаводе» пострадали два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание произошло на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане, в результате пострадали двое рабочих, последствия происшествия ликвидированы, сообщили на предприятии.

    Уточняется, что возгорание паров произошло во время сварочных работ из-за нарушения техники безопасности. Двух пострадавших рабочих отправили в больницу, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

    На предприятии подчеркнули, что на работу завода, который выполняет гособоронзаказ, происшествие не повлияло, его последствия оперативно устранены. Сейчас специальная комиссия выясняет все обстоятельства произошедшего.

    Курганский машиностроительный завод – один из лидеров военно-промышленного комплекса России, он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков государств мира.

    Ранее пожар на газопроводе произошел в Саратовской области.

    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

    Коментарии (69)
    13 сентября 2023, 16:19
    Пилот приземлившегося в поле самолета на допросе объяснил причину нехватки топлива
    Пилот приземлившегося в поле самолета на допросе объяснил причину нехватки топлива
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут, сказал командир экипажа Сергей Белов на допросе.

    Перед посадкой у самолета оставалось топлива на несколько минут, при этом воздушное судно проходило осмотр техников в Домодедово, а в сочинском аэропорту командир сам принимал самолет и ничего не заметил, заявил Белов в ходе допроса следователям, передает «Лента.ру».

    При этом полет шел в штатном режиме, но возле Омска отказала гидравлика. Также в ходе рейса наблюдались и другие трудности – порывистый ветер и короткая полоса для аварийного приземления. Исходя из этого Белов решил лететь в Новосибирск.

    После смены курса шасси были убраны, но створки не сдвинулись, поскольку в гидравлике не было достаточного давления. По расчетам экипажа, топлива хватало до Новосибирска, но его количество начало резко уменьшаться, и командир подал сигнал бедствия, попросив подготовиться к аварийной посадке.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у этого случая посадки самолета на поле общего с инцидентом в Московской области несколько лет назад, когда пилот посадил самолет на кукурузной плантации.

    Коментарии (23)
    13 сентября 2023, 17:14
    Эксперт: Покупать iPhone 15 в России будут только безумцы

    Эксперт Муртазин назвал целевую аудиторию для iPhone 15 в России

    Эксперт: Покупать iPhone 15 в России будут только безумцы
    @ JOHN G. MABANGLO/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Смартфоны от американской компании Apple превратились в «тяжелый люкс», заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя стоимость одного из вариантов нового iPhone 15 в России, которая составит почти 207 тыс. рублей.

    Интернет-магазин «Яндекс Маркет» в своих социальных сетях рассказал, что новый iPhone 15 Pro с размером памяти 256 ГБ будет продаваться в России за 206 тыс. 990 рублей. Предзаказ открывается 13 сентября.

    «iPhone превратился в тяжелый люкс, как бренды Prada или Birkin. Это не то, что покупают массовые потребители, потому что для массового потребителя это недоступный продукт. Он по сравнению с iPhone 14 у нас стоит фактически в 1,5 раза дороже. А если сравнивать это с ценами на аналогичные смартфоны на системе Android, то разница вообще в 2 раза», – говорит Муртазин.

    По словам собеседника, смартфоны с намного большим функционалом, нежели у iPhone 15, и гибкими экранами можно приобрести по более низкой цене. «Мне кажется, что надо быть безумцем, чтобы покупать эти продукты по такой цене. И количество россиян, которые все-таки приобретут новый смартфон, будет незначительное – это десятки тысяч по всей стране. Причем большинство телефонов будет покупаться, скорее всего, в кредит», – считает эксперт.

    Он полагает, что реальной популярной альтернативой в премиальном сегменте станут смартфоны от компаний Samsung и Huawei. Также популярностью пользуются смартфоны Xiaomi, однако эта компания пока не имеет возможности продавать премиальные аппараты, поэтому она не является прямым конкурентом Apple.

    Во вторник американская компания Apple продемонстрировала смартфоны iPhone 15 и новое поколение часов.

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    13 сентября 2023, 21:37
    Глава минобороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом
    Глава минобороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе обсуждения в федеральной академии политики безопасности.

    Писториус в обсуждении решения ФРГ о размещении бригады немецких ВС в Литве заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».

    По его словам, размещение немецкой бригады в Литве крайне важно для безопасности этого государства.

    В мае польская комиссия по стандартизации географических названий официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец».

    Коментарии (55)
    13 сентября 2023, 21:57
    Блинкен признал конец прежнего миропорядка

    Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка

    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.

    «Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.

    Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».

    Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.

    Коментарии (18)
    13 сентября 2023, 23:17
    Писториусу не понравился тон Кулебы

    Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

    Писториусу не понравился тон Кулебы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

    Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

    «Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

    Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Коментарии (13)
    13 сентября 2023, 20:33
    В Бразилии решили пересмотреть участие в МУС

    В Бразилии заявили о возможности отказаться от участия в МУС

    В Бразилии решили пересмотреть участие в МУС
    @ Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильское руководство может пересмотреть решение об участии страны в Международном уголовном суде (МУС), заявил глава бразильского Минюста Флавий Дину.

    МУС вписан в бразильскую правовую систему, но многие страны, «в том числе наиболее могущественные», не сделали такого, заявил Дину, передает ТАСС.

    По его словам, Бразилия может пересмотреть решение о присоединении к соглашению, так как отсутствует равноправие в том, что касается применения «этого инструмента в разных странах». Министр напомнил, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия.

    Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вопрос об аресте его российского коллеги Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера МУС.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 17:07
    В Киеве признали невозможность сбить российские бомбы ФАБ-500

    ВВС Украины заявили, что практически не могут сбивать российские бомбы ФАБ-500

    В Киеве признали невозможность сбить российские бомбы ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно, заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат газете The Washington Post.

    По его словам, теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их практически невозможно сбить, передает РИА «Новости».

    По мнению Игната, единственное практичное решение – это вести стрельбу по самолетам, а не по бомбам, но для этого нужны современные истребители, которых у Киева нет.

    Ранее Игнат заявил, что ВСУ необходимо 60 американских истребителей F-16 для выполнения боевых задач. По его словам, истребители можно отправить на аэродромы в разных уголках страны для обороны.

    Коментарии (20)
    13 сентября 2023, 21:28
    В России может быть пересмотрена позиция по работе WhatsApp
    В России может быть пересмотрена позиция по работе WhatsApp
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В России официальная позиция по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. – Прим. ВЗГЛЯД) может измениться, если одной из его функций станет распространение информации.

    Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.

    Это сообщение последовало после того, как в среду WhatsApp запустил возможность создавать свои каналы. О нововведении сообщали еще в июне. Завести свой канал смогут пользователи в более чем 150 странах.

    Ранее WhatsApp начал тестировать отправку контента без сжатия.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 11:37
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Отвечая на вопрос, как может Пекин прокомментировать высказывание Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, Мао Нин ответила, что не имеет представления о бэкграунде данного заявления, Киев должен дать разъяснение и объясниться, передает ТАСС.

    Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая якобы слабый интеллектуальный потенциал, они не анализируют последствия собственных действий.

    Коментарии (27)
    13 сентября 2023, 11:21
    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах

    Спикер МИД Захарова заявила, что Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш в связи с заявлениями МИД республики о том, что выборы в новых российских регионах якобы прошли незаконно, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Москве такие оценки сочли неприемлемыми, они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что диплинии азербайджанской стороне был проведен демарш, где российская сторона высказалась по этому поводу.

    Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что выборы на присоединенных территориях РФ якобы проведены незаконно и не имеют юридической силы.

    Коментарии (72)
    13 сентября 2023, 18:28
    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении

    Пашинян: Армения перестала полагаться на Россию как гаранта безопасности

    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении
    @ Berlin Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

    Пашинян отметил, что Ереван не может полагаться на Москву, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления конфликта с Баку, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр заявил, что Армения хочет иметь независимую, суверенную страну, но нельзя оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. «Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», – заключил Пашинян.

    Ранее глава правительства Армении заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

    Коментарии (61)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (18)
    13 сентября 2023, 16:11
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    @ Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский осенью готов объявить России полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

    По его словам, объявить войну России Зеленский собирается в конце осени. Экс-депутат в своем Telegram-канале заявляет, что это решение позволит «уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (32)
    13 сентября 2023, 16:43
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим использовал при атаке на севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили источники в британской прессе.

    Ракеты Storm Shadow использовались при атаке на судоремонтный завод, заявил один из источников Sky News, передает ТАСС.

    Киевский режим в ночь на среду нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

    Коментарии (50)
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