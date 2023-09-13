Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.22 комментария
Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод
Президент России Владимир Путин после переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободного в Амурской области.
Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы Газпрома на территории ТОР «Амурская». К реализации проекта было привлечено порядка тысячи поставщиков оборудования и свыше 100 подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. В пиковые моменты на площадке Амурского ГПЗ было задействовано порядка 35 тыс. строителей. Размер основной строительной площадки завода – около 900 га, что сравнимо с площадью 1100 футбольных полей, передает ТАСС.
Мощность переработки Амурского ГПЗ – 42 млрд кубометров природного газа в год. Проект предусматривает эксплуатацию шести технологических линий мощностью 7 млрд кубометров в год каждая. А также трех установок очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 млн кубометров газа в год каждая. На Амурский ГПЗ по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. На заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности.
После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции, 60 млн кубометров сверхчистого гелия.
Весь метан направляется в КНР по договорам долгосрочной поставки. Одним из ключевых продуктов Амурского ГП3 является гелий, очищенный до 99,9999%. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае поблизости от морских портов.
Для персонала Амурского ГПЗ в Свободном строится жилой микрорайон Алексеевский на 5 тыс. жителей. Всего будет возведено 42 пятиэтажных дома на 1540 квартир и 36 таунхаусов на 148 квартир. На территории микрорайона разместятся детский сад с крытым бассейном, школа, поликлиника со взрослым и детским отделениями, центр культуры и досуга, универсальный магазин, центр бытового обслуживания, универсальный спортивно-тренировочный комплекс. После выхода на полную мощность на заводе будут работать более 3200 человек.