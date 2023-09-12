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    Мнения
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    12 сентября 2023, 15:57

    В сети появились кадры встречи лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморском крае.

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморском крае встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

    Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (19)
    11 сентября 2023, 20:25
    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    Военкора Дубового насмерть сбила машина в центре Донецка

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Бердичевский подтвердил, что военкора сбила машина, в то время когда он ходил за цветами. Депутат рассказал, что завтра должна была приехать жена погибшего, которую он всегда встречал с цветами. И в тот момент, по его словам, когда Дубовой подходил к дому, его сбила машина, передает РИА «Новости».

    ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.

    Напомним, в апреле во время взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.

    Коментарии (25)
    12 сентября 2023, 07:44
    Опубликована запись разговора пилотов севшего в поле самолета

    «Рен ТВ» опубликовал запись разговора пилотов самолета, севшего в поле в Новосибирской области

    Опубликована запись разговора пилотов севшего в поле самолета
    @ t.me/zstproc

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области.

    Как следует из переговоров, запись которых разместил телеканал «Рен-ТВ», у самолета произошел отказ гидравлической системы.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

    Коментарии (20)
    11 сентября 2023, 21:59
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

    Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Возможное решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не будет направлено против России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

    В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

    Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.

    Коментарии (33)
    11 сентября 2023, 19:08
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С сентября в стране поменялись правила Министерства транспорта перевозки по железной дороге, купившим билет на нижнюю полку придется предоставлять соседям сверху место для приема пищи в поездах дальнего следования. Ведомство разъяснило этот порядок.

    Пассажиры, купившие места на нижнюю полку теперь должны давать место соседям сверху принять пищу за столом, при этом регламентированы часы для этого – с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00, передает РИА «Новости».

    На прием пищи отводится не более 30 минут, в обеденное время – не более часа. В Федеральной пассажирской компании указали, что проводники обладают правом регулировать возникающие споры.

    Запрещено устраивать импровизированные концерты, в вагонах дальнего следования и электричках запрещается играть на музыкальных инструментах. Также вводится разрешение на проезд с паспортом или свидетельством о рождении, у которых истек срок действия.

    Когда билет куплен на старый паспорт, сданный на замену, пассажир может ехать по временному удостоверению, либо же по новому документу, если он получен.

    Коментарии (40)
    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 08:34
    Путин назвал приоритет России на весь ХХI век

    Президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век

    Путин назвал приоритет России на весь ХХI век
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин заверил, что власти не намерены снижать темпы развития Дальнего Востока, назвав его на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) стратегическим регионом.

    «Темпов развития региона сокращать точно не будем, потому что развитие Дальнего Востока – абсолютный приоритет России», – цитирует Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «в целом прямой приоритет России на весь ХХI век», поскольку Дальний Восток – «колоссальный регион с небольшим количеством населения и огромным потенциалом», в котором заключен стратегический интерес страны.

    Коментарии (40)
    12 сентября 2023, 11:28
    Генерал авиации: Посадка самолета в поле – высший уровень профессионализма пилотов

    Герой России Липовой: Экипаж лайнера Сочи – Омск показал высочайший профессионализм, совершив посадку на пшеничном поле

    Генерал авиации: Посадка самолета в поле – высший уровень профессионализма пилотов
    @ Гульнара Иванова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Благополучное приземление самолета в открытом поле стало возможным только благодаря грамотным действиям экипажа машины. Они смогли правильно выбрать место и посадить самолет на неподготовленный грунт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал авиации Сергей Липовой. Так же он объяснил различие между посадкой рейса Сочи – Омск и «Чудом на кукурузном поле».

    «Современный пассажирский самолет включает целый комплекс сложных автоматизированных систем. Однако такая машина не предназначена для посадки на неподготовленную взлетно-посадочную полосу. При приземлении в поле авиалайнер может перевернуться или скапотировать», – сказал Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.

    «В данной ситуации самолет остался цел только благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа. Они смогли найти пшеничное поле и посадить на него машину. И я говорю о высокой компетентности не только пилотов, но и всех членов команды», – подчеркивает собеседник.

    На фоне инцидента с рейсом Сочи – Омск собеседник вспомнил и о случае 2019 года, когда пилоты смогли посадить лайнер на кукурузное поле. «Надо понимать, что эти происшествия достаточно разные. Хотя летчики и тогда, и сейчас поступили профессионально», – отмечает он.

    «Сегодня борт летел более горизонтально. У летчиков было несколько секунд, чтобы среагировать и выбрать место для посадки. В случае с «чудом на кукурузном поле» у экипажа не оставалось времени на размышления, так как самолет падал и существовал риск удара носом», – резюмировал Липовой.

    Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

    Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.

    СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».

    Коментарии (13)
    12 сентября 2023, 06:45
    Появились подробности посадки самолета в поле в Новосибирской области

    Губернатор Травников сообщил подробности экстренной посадки самолета в Новосибирской области

    Появились подробности посадки самолета в поле в Новосибирской области
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Сочи в Омск, утром вторника, 12 сентября, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

    Травников сообщил в своем Telegram-канале, что на борту самолета, который приземлился в 9.44 по местному времени, находились 170 человек, из них 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано, добавил он.

    Глава региона поручил оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

    В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области, находились 159 человек.

    Коментарии (15)
    11 сентября 2023, 22:39
    Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию

    Мизулина попросила призвать блогера Даню Милохина на срочную службу

    Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию
    @ Дмитрий Рогулин/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося в страну, на службу в армию.

    Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Она отметила, что блогер в армии не служил, однако, по ее данным, оснований для отсрочки у него нет.

    В ходе предстоящей осенней призывной кампании глава «Лиги безопасного интернета» считает необходимым призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. По ее мнению, это будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина. Кроме того, таким образом он на деле докажет свою верность и преданность стране, добавила она.

    Милохин ранее сообщил в соцсетях, что «прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». При этом он опубликовал фотографии Москвы. Позднее выяснилось, что он все еще остается в ОАЭ.

    Коментарии (59)
    11 сентября 2023, 17:04
    Прокуратура опротестовала прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z

    Прокуратура подала кассацию на прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z

    Прокуратура опротестовала прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кассация подана свердловской прокуратурой на прекращенное дело об оскорблении в Екатеринбурге несовершеннолетнего в шапке с буквой Z, соответствующая запись появилась в картотеке челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

    Заведено кассационное производство, дело передано для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, заседание назначено на 27 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, в апреле на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Позднее дело было закрыто, но в Генпрокуратуре обещали обжаловать это решение.

    Коментарии (29)
    12 сентября 2023, 10:48
    Названа причина посадки самолета в поле в Новосибирской области

    «Уральские авиалинии»: Самолет посажен в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива

    Названа причина посадки самолета в поле в Новосибирской области
    @ Транспортная прокуратура/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командир экстренно севшего в поле самолета в Новосибирской области принял решение о посадке из-за риска нехватки топлива, у лайнера отказала одна из гидросистем, сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

    По его словам, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси, передает ТАСС.

    Скуратов пояснил, что у самолета при подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. Повреждений у лайнера визуально не имеется, но экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области.

    Между тем пассажиры авиарейса Сочи – Омск «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в Новосибирской области, поделились фотографиями и видеокадрами с места происшествия и пункта, куда их направили экстренные службы.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

    Коментарии (49)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (15)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (14)
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    Визит Кима должен дать России много полезного

    Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока. У одних с этим визитом связаны большие надежды. У других, в числе которых враги и противники России, – серьезные опасения. Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу? Подробности

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    Спецоперация породила вал народных изобретений

    Спецоперация на Украине стала вызовом и экспериментальной площадкой не только для гигантов ВПК, но и для народных умельцев. В ходе проведения СВО растет спрос на не самые очевидные изобретения – от бронежилетов для собак и сухого душа до эвакуационных тележек. Как именно устроена подобная работа и как новинки проявляют себя на поле боя? Подробности

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    Погода заставляет ВСУ суетиться

    Очередной всплеск активности ВСУ замечен в районе Артемовска. По некоторым данным, именно сюда противник может перебросить резервы из других регионов для продолжения так называемого контрнаступа. Что побуждает украинское командование на такой шаг, создаст ли он риски для Артемовска и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек

    Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова и чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле»? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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