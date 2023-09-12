Путин заявил о безуспешных попытках Запада католизировать Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

«Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее под Святой престол. И когда это не удавалось – начинает искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то «империей зла», хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со Средних веков, а может и дальше, все тянется», – передает его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что все, что касается отношений России и Запада, «связано с геополитическими интересами западных стран». «И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных страны, никогда не была колонизатором.

«На мой взгляд, в чем главное – в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику. И когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, СССР, как она тогда называлась, и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается. Конечно, мы сегодня это должны учитывать и иметь в виду», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что страны Африки помнят помощь России в их борьбе за независимость. «Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки. Совсем недавно прошел саммит Россия – Африка. Я, честно говоря, в очередной раз был удивлен открытости африканцев, их желанию с нами работать. Сам все время тоже задумывался – дело же не только в том, что мы что-то делали для Африки, помогали людям там обрести свободу, независимость, бороться с колониализмом, хотя это очень важно, они все помнят», – отметил Путин.

Сами же африканцы, добавил президент России, не забудут, как их детей возили в Европу показывать в клетках в 1950-х годах. «Если посмотреть на ту же Африку, на наше сотрудничество – да, мы помогали, а что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно, дети в клетках сидят, их выставляли напоказ. В клетках привезли людей и показывали, напоказ выставили, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали. Ну как это можно забыть? В Африке это никто не забудет», – сказал Путин.

При этом Запад до сих пор «пытается командовать» и проводить в Африке неоколониальную политику. «Обременили все страны Африки, они там триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще, это не кредитные взаимоотношения, а как контрибуция какая-то. Понимаете, а у нас совсем другие подходы. Были и есть, и это дает нам определенные преимущества в работе с нашими партнерами и с теми, с которыми у нас были особые отношения еще в советское время, и с теми, с которыми мы выстраиваем отношения заново сейчас. Это тоже чувствуют наши друзья. Поэтому я здесь не вижу больших сложностей, в том числе в деле восстановления наших прежних позиций», – заключил Путин.