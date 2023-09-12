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Путин заявил о безуспешных попытках Запада католизировать Россию
Запад пытался представить Россию «империей зла» еще до того, как термин применил 40-й президент США Рональд Рейган, возможно это началось еще со Средних веков, когда попытка католизировать Россию провалилась, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее под Святой престол. И когда это не удавалось – начинает искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то «империей зла», хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со Средних веков, а может и дальше, все тянется», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что все, что касается отношений России и Запада, «связано с геополитическими интересами западных стран». «И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства», – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных страны, никогда не была колонизатором.
«На мой взгляд, в чем главное – в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику. И когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, СССР, как она тогда называлась, и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается. Конечно, мы сегодня это должны учитывать и иметь в виду», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что страны Африки помнят помощь России в их борьбе за независимость. «Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки. Совсем недавно прошел саммит Россия – Африка. Я, честно говоря, в очередной раз был удивлен открытости африканцев, их желанию с нами работать. Сам все время тоже задумывался – дело же не только в том, что мы что-то делали для Африки, помогали людям там обрести свободу, независимость, бороться с колониализмом, хотя это очень важно, они все помнят», – отметил Путин.
Сами же африканцы, добавил президент России, не забудут, как их детей возили в Европу показывать в клетках в 1950-х годах. «Если посмотреть на ту же Африку, на наше сотрудничество – да, мы помогали, а что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно, дети в клетках сидят, их выставляли напоказ. В клетках привезли людей и показывали, напоказ выставили, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали. Ну как это можно забыть? В Африке это никто не забудет», – сказал Путин.
При этом Запад до сих пор «пытается командовать» и проводить в Африке неоколониальную политику. «Обременили все страны Африки, они там триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще, это не кредитные взаимоотношения, а как контрибуция какая-то. Понимаете, а у нас совсем другие подходы. Были и есть, и это дает нам определенные преимущества в работе с нашими партнерами и с теми, с которыми у нас были особые отношения еще в советское время, и с теми, с которыми мы выстраиваем отношения заново сейчас. Это тоже чувствуют наши друзья. Поэтому я здесь не вижу больших сложностей, в том числе в деле восстановления наших прежних позиций», – заключил Путин.