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    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    26 комментариев
    12 сентября 2023, 14:12

    Путин пообещал попросить правоохранителей совершенствовать процедуру по иноагентам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что по иноагентам есть много нюансов, глава государства постоянно просит правоохранительные органы о совершенствовании процедуры по иностранным агентам.

    «Есть много нюансов, правозащитники неоднократно на это указывали, связанных с тем, что под закон подпадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются, занимаются экологией, еще чем-то. И мы вносим коррективы. И я прошу все время правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить предложения по поводу того, как совершенствовать эту процедуру», – пояснил президент, передает ТАСС.

    По словам главы государства, российский закон об иноагентах – почти калька с американского, только более либеральный.

    «Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует с 1937 [года], по-моему, или 1938 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим», – сказал он.

    Российский лидер пояснил, что в американском законе предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия.

    «Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью. Он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Но мы же знаем хорошо: кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования», – уточнил он.

    При этом Путин признал, что в процедуре есть много нюансов, и он просит правоохранителей совершенствовать ее.

    «Есть много нюансов, правозащитники неоднократно мне на это указывали, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются, они занимаются экологией, еще чем-то. И мы вносим коррективы. И я все время прошу правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру», – уточнил президент.

    Также Путин подтвердил, что выйти из статуса иностранного агента можно через суд.

    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

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    12 сентября 2023, 08:27
    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах

    Президент Владимир Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшей перспективе оружие на новых физических принципах сможет обеспечивать безопасность любой страны, это хорошо понимают в России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, перспектива использования такого оружия, к примеру, в сфере обеспечения безопасности, сможет обеспечивать безопасность любой страны в самой ближайшей перспективе, передает РИА «Новости».

    «Прекрасно понимаем и работаем над этим», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (16)
    11 сентября 2023, 15:21
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.

    Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.

    Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

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    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 07:51
    Путин оценил тенденцию с «возвращенцами» в Россию

    Путин: Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает, что тенденция с «возвращенцами» хорошая. По его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной.

    «У нас были «лишенцы» в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – сказал глава государства на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

    «Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение – тут может быть только так – вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», – заметил глава государства.

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    12 сентября 2023, 10:15
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, факторы, которые на него влияют, управляемые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Конечно, это вопрос, требующий кропотливого исследования Центрального банка и правительства, так называемых финансовых властей. Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые», – заявил Путин о ситуации с курсом рубля, передает ТАСС.

    Президент отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Он поддержал принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки. По его словам, это сдерживает экономику, но при этом снижает инфляцию.


    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в ходе сентябрьского заседания.

    Коментарии (14)
    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

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    12 сентября 2023, 10:01
    Путин заявил о строительстве единого транспортного коридора до Владивостока

    Путин заявил о строительстве автомагистралей через Сибирь до Тихого океана

    Tекст: Вера Басилая

    Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

    «Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу тгода трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток – до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, который послужит основой для развития туризма, связи логистических, аграрных и производственных центров.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.

    Коментарии (22)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 11:39
    Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили резервов

    Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих 300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее в Банке России заявили, что международные резервы России с 25 августа по 1 сентября выросли на 0,5% и составили 583,5 млрд долларов.

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    12 сентября 2023, 05:41
    Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада
    Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сейчас не испытывает потребности во встречах с лидерами западных государств, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что подобные встречи «не могут добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня». «Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений», – приводит его слова ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что международный график Путина «весьма и весьма активный». Речь идет о направлениях, которые отвечают российским интересам и являются конструктивными, отметил он.

    «Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

    Также Песков сказал, что многие иностранные лидеры уже побывали на ВЭФ, и принимать участие в этом форуме каждый год они не имеют возможности. Некоторые же, по словам представителя Кремля, планируют сделать это в будущем. Он отметил, что в азиатском регионе в последние дни проходили многие мероприятия на высшем уровне, что, совпав с форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства на ВЭФ.

    Вместе с тем, заключил Песков, «это никоим образом не влияет на содержательную сторону этого форума, напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной».

    Путин во вторник выступит на пленарном заседании ВЭФ. Вместе с российским лидером в пленарке примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент России проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

    Коментарии (4)
    12 сентября 2023, 13:00
    Путин: Контракт на службу в армии за полгода подписали 270 тыс. человек
    Путин: Контракт на службу в армии за полгода подписали 270 тыс. человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракт на службу в ВС России 270 тыс. человек, в рамках мобилизации призвали 300 тыс., заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге окажутся на фронте», – сказал российский лидер.

    Он отметил, что мужчины понимают: они могут отдать жизнь, и все равно сознательно на это идут, передает ТАСС. «Они защищают интересы родины», – подчеркнул Путин.

    По его оценкам, ежедневно контракты на службу в армии приходят подписать 1-1,5 тыс. человек.

    Ранее Путин поручил, чтобы все участники СВО – кадровые военные, добровольцы и мобилизованные – обладали равными правами.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 13:41
    Путин прокомментировал преследование Трампа в США

    Президент Владимир Путин: Политика преследования Трампа в США демонстрирует «гнилость» системы страны

    Путин прокомментировал преследование Трампа в США
    @ Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Александра Юдина

    Преследование экс-президента США Дональда Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, такое поведение в политике США наглядно демонстрирует гнилость американской системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии, передает ТАСС.

    «Происходящее с Трампом – преследование по политическим мотивам политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои внутренние проблемы», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства отметил, что президентские выборы в США в следующем году никак не повлияют на американскую политику в целом по отношению к России.

    «Господин Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис – это не может не радовать, но он сам ввел санкции в отношении России, будучи президентом», – напомнил президент.

    В заключение Путин добавил, что американские власти настроили американское общество в антироссийском ключе, и развернуть этот корабль в другую сторону будет очень сложно.

    Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа.

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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