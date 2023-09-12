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Путин пообещал попросить правоохранителей совершенствовать процедуру по иноагентам
Президент Владимир Путин заявил, что по иноагентам есть много нюансов, глава государства постоянно просит правоохранительные органы о совершенствовании процедуры по иностранным агентам.
«Есть много нюансов, правозащитники неоднократно на это указывали, связанных с тем, что под закон подпадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются, занимаются экологией, еще чем-то. И мы вносим коррективы. И я прошу все время правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить предложения по поводу того, как совершенствовать эту процедуру», – пояснил президент, передает ТАСС.
По словам главы государства, российский закон об иноагентах – почти калька с американского, только более либеральный.
«Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует с 1937 [года], по-моему, или 1938 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим», – сказал он.
Российский лидер пояснил, что в американском законе предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия.
«Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью. Он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Но мы же знаем хорошо: кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования», – уточнил он.
При этом Путин признал, что в процедуре есть много нюансов, и он просит правоохранителей совершенствовать ее.
«Есть много нюансов, правозащитники неоднократно мне на это указывали, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются, они занимаются экологией, еще чем-то. И мы вносим коррективы. И я все время прошу правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру», – уточнил президент.
Также Путин подтвердил, что выйти из статуса иностранного агента можно через суд.