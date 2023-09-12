Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Рыбаков с огнестрельными ранениями нашли на берегу реки в Хабаровском крае
Рыбаков с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Анюй в Хабаровском крае
После обнаружения тел двух рыбаков с огнестрельными ранениями на берегу реки в Хабаровском крае возбудили уголовное дело, сообщило СУ СК по региону.
Следователи уточняют, что двое мужчин и младший сын одного из рыбаков поехали на рыбалку на реку Анюй, в назначенное время домой не вернулись, родные отправились на поиски и обнаружили тела на берегу, передает РИА «Новости».
По версии следствия, мужчины поссорились и один из них выстрелил в другого. Несовершеннолетний сын одного из рыбаков не был свидетелем убийства, его местонахождение установили, с ним все в порядке.
В СУ СКР по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее в Приморье продолжили поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли.