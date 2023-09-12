Россиянам открыли возможность прилететь в ряд стран Африки напрямую

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент есть подвижки в проработке запуска прямых рейсов с конкретными странами Африки, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы в несколько стран континента нашим туристам можно будет попасть напрямую из российских городов», – подчеркнул Озеров.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия хочет отменить визовый режим с рядом стран исламского мира, российский МИД работает над этим.