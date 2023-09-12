Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Россиянам открыли возможность прилететь в ряд стран Африки напрямую
Туристы из России в ближайшие месяцы смогут прилететь в несколько стран Африки напрямую, заявил посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.
По его словам, в данный момент есть подвижки в проработке запуска прямых рейсов с конкретными странами Африки, передает ТАСС.
«Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы в несколько стран континента нашим туристам можно будет попасть напрямую из российских городов», – подчеркнул Озеров.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия хочет отменить визовый режим с рядом стран исламского мира, российский МИД работает над этим.