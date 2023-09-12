  • Пассажиры авиарейса Сочи – Омск рассказали об экстренной посадке в поле
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    Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    26 комментариев
    12 сентября 2023, 09:35

    Россиянам открыли возможность прилететь в ряд стран Африки напрямую

    Tекст: Александра Юдина

    Туристы из России в ближайшие месяцы смогут прилететь в несколько стран Африки напрямую, заявил посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.

    По его словам, в данный момент есть подвижки в проработке запуска прямых рейсов с конкретными странами Африки, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы в несколько стран континента нашим туристам можно будет попасть напрямую из российских городов», – подчеркнул Озеров.

    Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия хочет отменить визовый режим с рядом стран исламского мира, российский МИД работает над этим.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (16)
    11 сентября 2023, 20:25
    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    Военкора Дубового насмерть сбила машина в центре Донецка

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Бердичевский подтвердил, что военкора сбила машина, в то время когда он ходил за цветами. Депутат рассказал, что завтра должна была приехать жена погибшего, которую он всегда встречал с цветами. И в тот момент, по его словам, когда Дубовой подходил к дому, его сбила машина, передает РИА «Новости».

    ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.

    Напомним, в апреле во время взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.

    Коментарии (25)
    11 сентября 2023, 21:59
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

    Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Возможное решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не будет направлено против России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

    В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

    Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.

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    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 07:44
    Опубликована запись разговора пилотов севшего в поле самолета

    «Рен ТВ» опубликовал запись разговора пилотов самолета, севшего в поле в Новосибирской области

    Опубликована запись разговора пилотов севшего в поле самолета
    @ t.me/zstproc

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области.

    Как следует из переговоров, запись которых разместил телеканал «Рен-ТВ», у самолета произошел отказ гидравлической системы.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

    Коментарии (12)
    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

    Коментарии (33)
    11 сентября 2023, 19:08
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С сентября в стране поменялись правила Министерства транспорта перевозки по железной дороге, купившим билет на нижнюю полку придется предоставлять соседям сверху место для приема пищи в поездах дальнего следования. Ведомство разъяснило этот порядок.

    Пассажиры, купившие места на нижнюю полку теперь должны давать место соседям сверху принять пищу за столом, при этом регламентированы часы для этого – с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00, передает РИА «Новости».

    На прием пищи отводится не более 30 минут, в обеденное время – не более часа. В Федеральной пассажирской компании указали, что проводники обладают правом регулировать возникающие споры.

    Запрещено устраивать импровизированные концерты, в вагонах дальнего следования и электричках запрещается играть на музыкальных инструментах. Также вводится разрешение на проезд с паспортом или свидетельством о рождении, у которых истек срок действия.

    Когда билет куплен на старый паспорт, сданный на замену, пассажир может ехать по временному удостоверению, либо же по новому документу, если он получен.

    Коментарии (40)
    11 сентября 2023, 14:09
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У наступления ВСУ не будет «хеппи-энда», однако оно продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

    Он отметил, что контрнаступление – не кино с «хеппи-эндом». «У нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей», – констатировал Зеленский и призвал признать это, передает ТАСС.

    Кроме того, президент Украины заявил, что поставки Западом оружия для Киева не означают достижения скорых результатов на поле боя. При этом само контрнаступление, по словам Зеленского, все еще продолжается.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными», а само наступление – безуспешным.

    Коментарии (21)
    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (9)
    11 сентября 2023, 17:04
    Прокуратура опротестовала прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z

    Прокуратура подала кассацию на прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z

    Прокуратура опротестовала прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кассация подана свердловской прокуратурой на прекращенное дело об оскорблении в Екатеринбурге несовершеннолетнего в шапке с буквой Z, соответствующая запись появилась в картотеке челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

    Заведено кассационное производство, дело передано для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, заседание назначено на 27 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, в апреле на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Позднее дело было закрыто, но в Генпрокуратуре обещали обжаловать это решение.

    Коментарии (29)
    11 сентября 2023, 14:03
    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян

    Представитель Кремля Песков: Запрет ЕС на ввоз вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»

    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет о чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении ЕС, после которого в России ясно увидят, какому уровню не стоит уподобляться, передает РБК.

    «Хочется сказать: «Ребята, ну не до такой же степени – опомнитесь! Вам потом будет стыдно за то, что вы такие мысли клали на бумагу», – подчеркнул Песков.

    Также представитель Кремля заметил, что россиянам, которые совершают поездки в страны ЕС, нужно отдавать себе отчет в том, «с кем мы имеем дело».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала расистским решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в ЕС автомобили, телефоны, чемоданы, шампуни и предметы личного пользования.

    Коментарии (17)
    11 сентября 2023, 22:39
    Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию

    Мизулина попросила призвать блогера Даню Милохина на срочную службу

    Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию
    @ Дмитрий Рогулин/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося в страну, на службу в армию.

    Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Она отметила, что блогер в армии не служил, однако, по ее данным, оснований для отсрочки у него нет.

    В ходе предстоящей осенней призывной кампании глава «Лиги безопасного интернета» считает необходимым призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. По ее мнению, это будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина. Кроме того, таким образом он на деле докажет свою верность и преданность стране, добавила она.

    Милохин ранее сообщил в соцсетях, что «прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». При этом он опубликовал фотографии Москвы. Позднее выяснилось, что он все еще остается в ОАЭ.

    Коментарии (46)
    11 сентября 2023, 18:03
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции

    Опрос: Ответственность за коррупцию в правительстве Украины 78% жителей страны возложили на Зеленского

    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Прямую ответственность за коррупцию в правительстве Украины, по мнению 78% жителей страны, несет глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

    Как отмечается в исследовании, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и администрациях. С этим утверждением не согласны только 18% опрошенных, передает ТАСС.

    Кроме того, из результатов исследования стало известно, что в августе порядка 52,5% опрошенных выразили уверенность, что нужно критиковать власти Украины за разгул коррупции, не опасаясь дестабилизации в стране и потери доверия Запада.

    Исследования проводились в июле и августе 2023 года на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

    В прошлую среду швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции. Днем ранее немецкие СМИ объяснили решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова коррупционными скандалами вокруг ВСУ.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2023, 15:43
    ВСУ признали успехи российских военных под Купянском

    NYT: ВСУ признали успехи российских военных под Купянском

    ВСУ признали успехи российских военных под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились успехов в районе Купянска во время украинского наступления, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных.

    По их словам, ВС России наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной, передает РИА «Новости».

    Также издание указывает, что действия российских военных вынудили Киев летом направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений. Кроме того, украинские военные, по информации газеты, признали тактические успехи российских военных на этом направлении.

    В заключение издание отмечает, что российские военные пока что не прорвали украинские оборонительные линии, однако нет никаких признаков того, что давление ВС России в этом районе ослабнет.

    Ранее стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 06:45
    Появились подробности посадки самолета в поле в Новосибирской области

    Губернатор Травников сообщил подробности экстренной посадки самолета в Новосибирской области

    Появились подробности посадки самолета в поле в Новосибирской области
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Сочи в Омск, утром вторника, 12 сентября, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

    Травников сообщил в своем Telegram-канале, что на борту самолета, который приземлился в 9.44 по местному времени, находились 170 человек, из них 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано, добавил он.

    Глава региона поручил оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

    В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области, находились 159 человек.

    Коментарии (12)
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