Путин назвал беспрецедентным уровень отношений России и Китая

Путин назвал беспрецедентным уровень отношений между Россией и Китаем

Tекст: Ольга Никитина

«Мы особенно дорожим тем обстоятельством и высоко оценили, вы сейчас упомянули про визит председателя КНР [Си Цзиньпина], что с первым своим визитом зарубежным после избрания он прибыл именно в Россию. [Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень. Как вы и сказали, будем продолжать эту работу совместную дальше», – передает ТАСС слова российского лидера.

«Я имел удовольствие принимать здесь (на ВЭФ – прим. ВЗГЛЯД) председателя КНР Си Цзиньпина, он принимал участие лично, выступал здесь, затем принимал участие в формате ВКС. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР», – сказал российский лидер.

Российский лидер подчеркнул, что у него с Си Цзиньпином сложились дружеские отношения. «И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей», – добавил президент России.

«Отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области. Но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные», – сказал Путин.

Со своей стороны вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин отметил, что китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику развития. «Под стратегическим руководством председателя [КНР] Си [Цзиньпина] и господина президента [России Владимира Путина] между нашими странами углубляются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», – сказал он.

Также он сообщил, что объем китайско-российской торговли в 2023 году досрочно достигнет отметки в 200 млрд долларов.

Ранее во вторник Путин на полях ВЭФ провел встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.