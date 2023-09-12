Путин оценил перспективы отношений России и Лаоса

Путин заявил о перспективах отношений России и Лаоса в военной и других сферах

Tекст: Ольга Никитина

«У нас развиваются отношения по очень многим направлениям», – приводит его слова ТАСС.

Российский лидер отметил, что «одна из проблем – это финансовые расчеты, но есть пути решения этих проблем».

Президент добавил, что у России и Лаоса развиваются гуманитарные связи, в том числе студенты из этой страны учатся в российских вузах, включая дальневосточные, проходят подготовку медицинские специалисты.

«Продолжаются контакты и по линии военных ведомств. Я уверен, что все это имеет хорошие перспективы развития», – подчеркнул Путин.

Он поблагодарил Пани Ятхоту за ее решение посетить ВЭФ. «Это хорошая площадка, чтобы наладить контакты со многими партнерами из этого региона мира и с российскими коллегами провести встречи, контакты, переговоры», – заключил президент России.

Путин добавил, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре. «Прошу вас передать самые теплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре», – сказал глава государства.

Как отмечается в материалах Кремля ко встрече, в 2022 году товарооборот между Россией и Лаосом составил 12,9 млн долларов, в том числе российский экспорт – 8,3 млн долларов, импорт – 4,6 млн долларов. В Лаос поставлялись древесина и целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование, транспортные средств, продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельхозсырье; металлы и изделия из них. Импортировались текстиль, машины и оборудование, продовольствие и аграрное сырье.

В Кремле ранее сообщали, что у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин сейчас не испытывает потребности во встречах с лидерами западных государств.