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В США узнали о готовности властей одобрить поставку дальнобойных ракет Киеву
Reuters: США могут одобрить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS
Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки вооруженным силам Украины дальнобойных ракет с кассетной боевой частью, пишут американские СМИ.
Источники Reuters утверждают, что Вашингтон готовится направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS. Не исключено также, что украинская сторона получит от США оба типа вооружений. Источники отмечают при этом, что окончательное решение еще не принято. Оговаривается, что США смогут «быстро направить Киеву» данные ракеты, если решение окажется положительным, передает ТАСС.
Напряженные обсуждения вопроса поставок Украине ATACMS издание объясняет опасениями американской стороны, что данный шаг будет воспринят как «слишком агрессивное действие» в отношении России.
Телекомпания CNN в свою очередь сообщает, что Госдепартамент США и Пентагон рекомендуют Байдену начать поставки дальнобойных ракет ATACMS киевским властям.
Госдеп накануне вечером официально заявил, что Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву.