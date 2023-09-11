Эксперты призвали улучшать цифровую безопасность из-за кибергонки вооружений

Эксперты на ВЭФ обсудили развитие госсервисов и правовую защиту бизнеса в цифровой сфере

По словам эксперта, цифровая безопасность России находится на гораздо более высоком уровне, чем в других странах.

«Остановить мы ее не сможем, просто потому, что основные заказчики на той стороне, которая разгоняет. Это, опять же, крупные монопольные группы вроде Google, Microsoft и всех остальных, которые уже сейчас имеют возможность купить каждого политика, от которого зависит решение», – заявил Безруков.

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Елена Мартынова отметила, что в России в каждом госоргане есть руководители цифровой трансформации. И отбор кандидатов на эту должность очень серьезный. Они проходят тестирование, специальную и учебную переподготовку.

Эксперты сошлись во мнении, что цифровизация госуслуг должна реализоваться прежде всего для человека. «Мы, как граждане страны, видим сильные улучшения, изменения. И надеемся, что эта хорошая практика будет интересна и нашим коллегам во всем мире», – отметила член ОП РФ и президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова.

Без внимания не осталась и технология искусственного интеллекта. По словам исполнительного директора-начальника центра развития технологий AI во благо общества ПАО «Сбербанк» Олега Артюгина, ИИ – это технология, позволяющая кардинально менять клиентские пути, решать задачи, которые раньше были не решены.

«Рост интереса к технологиям искусственного интеллекта за последние 10 лет составил более чем в три раза. И почти все компании заявляют, что эти технологии позволяют людям гораздо лучше себя чувствовать на конкурентном рынке и повышать качество жизни и жителей, если компания социально ориентирована, и своих сотрудников. Это тоже очень важно для того, чтобы достигать целей устойчивого развития», – отметил Артюгин.

Также в рамках ВЭФ прошла сессия «Поддержка и защита бизнеса в цифровой сфере: правовые ориентиры Дальнего Востока». На ней ректор университета «Синергия» Артем Васильев заметил, что скорость развития цифровых технологий предъявляет соответствующие требования к скорости разработки регулирующих правовых норм. «Развитие законодательства, надо отдать должное, у нас в России пытается поспевать.

Например, в России, еще в 2020 году, принят закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. В июле этого года у президента РФ прошло большое совещание с членами правительства, на котором обсуждалось внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. Буквально неделю назад по результатам этого совещания были даны поручения», – подчеркнул Васильев.