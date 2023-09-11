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    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    4 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

    2 комментария
    11 сентября 2023, 13:29

    Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в ходе пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».

    Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

    Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.

    До этого Песков указывал, что Путин в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (6)
    8 сентября 2023, 15:52
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом и был построен на 10 месяцев раньше срока.

    Путин приехал в Нижегородскую область, где проходит церемония открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, передает РИА «Новости».

    «Уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет всего 6,5 часов вместо 12 часов», – написал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Путин вышел на связь со строителями трассы по ВКС. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Разрешаю», – сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

    Напомним, на сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.

    Коментарии (7)
    9 сентября 2023, 16:24
    Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России
    Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по всестороннему развитию Смоленской области надо продолжать, чтобы этот регион был привлекательным форпостом России с Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по положению дел в области.

    «Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск – это наш западный форпост. Исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада», – цитирует ТАСС Путина.

    Кроме того, Путин потребовал точно определиться с источниками финансирования создания межвузовского кампуса в Смоленске

    «Найдем», – пообещал министр финансов Антон Силуанов. «Вот это правильно – найдем. Нужно понять, где мы все найдем деньги на работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, и платить надо, никто же задаром делать не будет», – подчеркнул глава государства, поручив врио губернатора, министру финансов проработать этот вопрос вместе с бизнесменами.

    «Нельзя поговорить и забыть, это нужно доработать. И давайте сегодня примем решение по этому вопросу и соответствующее поручение по этому поводу оформим. Мы с вами говорим, говорим публично, люди будут ожидать этого, нельзя просто поговорить и подвесить этот вопрос, а нужно понимать, в какие сроки, что будет делаться и как будет финансироваться, поэтому нужно посчитать – сколько Сбербанк дает, сколько представители компаний, которые хотят и готовы заняться оснащением, строить кто будет, на какие деньги», – предупредил Путин.

    По мнению президента, кампус будет «не просто общежитием», а центром развития и образования, и экономики, и самого города.

    Президент России также обратил внимание, что Смоленская область обладает большим потенциалом для развития. Он пожелал удачи в этом деле управленческой команде, которая сформировалась в регионе под началом врио губернатора Василия Анохина.

    В заключение Путин поздравил жителей с грядущим 1160-летием Смоленска – оно будет отмечаться через две недели.

    Ранее Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине.

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

    Коментарии (16)
    9 сентября 2023, 15:17
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих Москву, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства заявил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. По его словам, по итогам этой работы диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, и до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе их проложат между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны.

    Президент выразил уверенность,что подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень и качественно улучшат жизнь миллионов людей.

    Ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.

    Коментарии (5)
    9 сентября 2023, 00:51
    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

    Коментарии (4)
    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    Коментарии (755)
    8 сентября 2023, 21:37
    Путин: Правительство будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 13:26
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.

    Также президент и мэр столицы открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южный участок Московского скоростного диаметра.

    Выслушав доклад о новой трассе, Путин сказал: «Вперед!» – и по дороге начали движение автомобили «Москвич» в цветах российского флага, передает ТАСС.

    Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2023, 22:57
    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

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    9 сентября 2023, 14:19
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил президент России Владимир Путин на праздничном концерте в парке «Зарядье».

    Президент отметил, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы.

    «При этом ни на шаг не отступает от реализации масштабных программ развития. Я это особо хотел бы подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

    Коментарии (0)
    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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    9 сентября 2023, 12:52
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн и призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять в них участие.

    В субботу Путин в рамках единого дня голосования онлайн отдал голос на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Глава государства также отметил, что электронное голосование на выборах становится все популярнее, а организация выборов стала максимально удобной для избирателей.

    Путин также назвал выборы прямым выражением воли граждан и возможностью влиять на будущее страны. В этой связи президент попросил россиян принять участие в выборах.

    Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Он уже делал это в 2022 году на выборах муниципальных депутатов столицы.

    Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

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    9 сентября 2023, 17:16
    Путин поручил тщательно продумать план ремонта Смоленской крепостной стены

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры тщательно продумать план реконструкции аварийной Смоленской крепостной стены, чтобы не платить дважды за одни и те же работы.

    Тему реконструкции Смоленской крепостной стены поднял врио губернатора региона Василий Анохин. По его словам, часть памятника оборонного зодчества и символа региона находится в аварийном состоянии, нуждаются в ремонте ряд прясел и башни. Анохин заявил, что первоочередные противоаварийные работы оценили в 263 млн рублей, а само восстановление – в 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Если мы сейчас только поговорим о необходимости проведения аварийных работ, то на этом все и остановится. Нужно иметь план дальнейших шагов, дальнейших действий. Иначе это повиснет опять. Сделаем самое необходимое, чтобы она не рухнула в некоторых местах, ну и все! И опять будет потом разрушаться, вот и все!» – заявил Путин, потребовав от главы Минкультуры Ольги Любимовой разработать план восстановления объекта и внести в бюджет все необходимые работы.

    «Не знаю, надо ли дважды тратить деньги? Сначала потратить на аварийные работы, а потом тут же начать реставрационные. Я не знаю, специалистам виднее. Скупой платит дважды. Сразу сделайте единый план работ, вот и все», – поручил президент.

    В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что реставрация Смоленской крепостной стены может завершиться за пять лет. По его словам, в следующем году будут найдены 263 млн рублей на реконструкцию 14 объектов, около 4 млрд рублей будут выделены за четыре следующих года.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России.

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    8 сентября 2023, 19:35
    Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

    Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    В Нижегородской области глава государства сначала посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, передает РИА «Новости».

    В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Путин поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей. Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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