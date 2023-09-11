У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.4 комментария
Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ
Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в ходе пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».
Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.
Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.
До этого Песков указывал, что Путин в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.