Песков: Путин на ВЭФ запустит ряд предприятий

Песков: Путин на ВЭФ обсудит развитие городов Дальнего Востока и запустит ряд предприятий

Tекст: Алина Власенко

Он уточнил, что на ВЭФ состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. В частности, будет обсуждаться развитие Владивостока, Биробиджана, Благовещенска.



Кроме того, в режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востоке, передает ТАСС.

Песков также отметил, что Дальневосточная проблематика и международные вопросы будут на повестке дня пленарной сессии ВЭФ.

Ранее Песков также сообщил, что Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса.