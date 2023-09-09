В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Песков: Путин на ВЭФ запустит ряд предприятий
Песков: Путин на ВЭФ обсудит развитие городов Дальнего Востока и запустит ряд предприятий
Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) по видео-конференц-связи запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что на ВЭФ состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. В частности, будет обсуждаться развитие Владивостока, Биробиджана, Благовещенска.
Кроме того, в режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востоке, передает ТАСС.
Песков также отметил, что Дальневосточная проблематика и международные вопросы будут на повестке дня пленарной сессии ВЭФ.
Ранее Песков также сообщил, что Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса.