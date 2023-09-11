Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
Гусев победил на выборах в Воронежской области
ЦИК: Гусев набрал 76,83% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов
Выдвинутый «Единой Россией» действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев набирает 76,83% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из онлайн-трансляции на сайте ЦИК.
Кандидат от ЛДПР Павел Большов получил 5,62% голосов, выдвиженец от партии «Родина» Игорь Борисов – 3,32% голосов, глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев – 8,5%, представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Ярослав Тарасов – 4,51%, передает ТАСС.
Согласно данным председателя избиркома региона Ильи Иванова, общая явка в регионе составила 50,18%, или более 911 тыс. человек. Он добавил, что за три дня с помощью дистанционного электронного голосования явка составила 86,57%, или более 62,8 тыс. человек из свыше 72,6 тыс. подавших заявки избирателей. По программе «Мобильный избиратель» проголосовали 88,46% или более 43 тыс. человек из почти 50 тыс. заявителей.
Напомним, после обработки 53,9% бюллетеней в Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия») набрал 76% голосов.