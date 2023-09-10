Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник в Орловской области
Власти: Средствами РЭБ был обезврежен украинский беспилотник в Орловской области
Средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен украинский беспилотник в районе села Сомово Орловской области, пострадавших нет, проводится необходимый комплекс мероприятий, сообщило региональное правительство.
По сообщению правительства, в районе села Сомово Шаблыкинского района средствами РЭБ был посажен и обезврежен украинский БПЛА, сейчас место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий, передает РИА «Новости».
Там добавили, что никто не пострадал, ситуация под контролем.
Ранее глава региона Андрей Клычков сообщил, что беспилотник обезврежен в Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района.