Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник в Орловской области

Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка

Мэр Харькова Терехов изменил мнение в вопросе запрета русского языка

Tекст: Алина Власенко

Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что не следует настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка. По его словам, «это не лучший способ».



Однако теперь градоначальнику приходится оправдываться за свои слова, чтобы избежать неприятностей. Как передает РИА «Новости», после интервью Терехова в ноябре 2022 года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем его оштрафовали уже за публикации в соцсетях.

Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.

Между тем, в августе Терехов говорил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей.