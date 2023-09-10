НОМ указал на 180 возможных отклонениях от стандарта на участках на выборах

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении на сайте НОМ говорится, что в Экспертный ситуационный центр НОМ на Карту поступило более 14 тыс. сообщений информационного характера.

Булгакова привела актуальные данные по явке в новых регионах России. На выборах в ДНР на 10:00 мск проголосовало 74,01% избирателей, в ЛНР – 60,99%, в Херсонской области – 62,68% и Запорожской области – 53,01%.

Отмечается, что проходит более 4 тыс. избирательных кампаний. В большинстве регионов России – третий день голосования, а в Тюменской области, Башкортостане, Бурятии и Ингушетии – проходит первый.

В Хабаровском крае голосование подходит к концу. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Галина Коненко отметила, что высокая конкуренция «держит в тонусе» электоральных экспертов. По ее словам, в 2023 году в регионе проходит 148 избирательных кампаний муниципального уровня. Она отметила, что поступает много сообщений «по мелочам», но мобильные группы штаба проверяют все обращения, и в большинстве случаев они не подтверждаются.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Кемеровской области Владислав Овчинников добавил, что за два дня голосования ни эксперты, ни общественные наблюдатели нарушений не зафиксировали. «Поступали сообщения о якобы принуждении к голосованию, но в них не указываются главные данные: кто и кого принуждает, место и время. Встречаются и провокации. Вчера на дверь одного из участков прикрепили агитационный плакат, который тут же сняли, но фото появилось в сети», – рассказал он.

Заслуженный артист РФ Сергей Войтенко отметил, что жители страны гордятся Россией – «у них появляется уверенность в завтрашнем дне». Композитор Евгений Кобылянский выразил уверенность, что наблюдение на выборах – необходимо, поскольку люди берут пример активной гражданской позиции друг у друга и понимают, что выборы – это не формальность.

В целом, по данным комиссии, поступило 281 обращение, где предположительно были нарушения, 104 – относились к московским выборам. Ключевые ситуации на брифинге в ЦИК пояснили регионы.

Так, например, из Липецка поступил сигнал о принуждении к голосованию подчиненных депутата. Член общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Вадим Егоров указал, что после проверки факт не подтвердился. В том же регионе в Селе Сенцово появилась информация о вбросе бюллетеней в урну на УИК №1532. Сообщение подтвердили члены общественного штаба. Урна на участке была опечатана, бюллетени были признаны недействительными. Нарушители отстранены от работы.

В Москве в Соколиной Горе подтвердился факт вскрытия сейф-пакетов с бюллетенями. Председатель УИК отстранен, бюллетени за 8 сентября признаны недействительными. В Пушкино Московской области на одном из участков зафиксирован возможный вброс. Ящик был опечатан, голосование продолжилось в новом. После закрытия УИК комиссия примет решение о признание или непризнании бюллетеней.

В воскресенье глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко заявила, что украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что участие в ДЭГ приняли более трех миллионов избирателей в 25 российских регионах. Она также отметила, что система ДЭГ за два дня выборов подверглась кибератакам более 20 тыс. раз.