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Грузинская оппозиция потребовала отставки и ареста премьера Гарибашвили
Грузинская оппозиция потребовала отставки и ареста премьера Гарибашвили за использование чартера в личных целях
Грузинская оппозиция потребовала отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили, который якобы использовал принадлежащий государству самолет в частных целях – для полета в США с сыном, поступившим в один из американских университетов.
Председатель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что премьер-министр республики Гарибашвили «должен после отставки отправиться в тюрьму».
По словам Хабеишвили, согласно журналистскому расследованию оппозиционной телекомпании «Пирвели», чартер, который Гарибашвили использовал для полета в США с сыном в частных целях, обошелся бюджету Грузии в 200 тыс. лари (более 75 тыс. долларов). Хабеишвили призвал парламентариев правящей «Грузинской мечты» покинуть ряды партии.
Лидер другой оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе призвал депутатов начать процедуру импичмента премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.
Администрация премьера утверждает, что Гарибашвили оплатил расходы на чартерный перелет из личных средств и не использовал в личных целях бюджет республики.
Ранее в парламенте Грузии собрали подписи для запуска процедуры импичмента президента республики Саломе Зурабишвили.