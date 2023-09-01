Эксперт: Внимание президента к молодежи – это внимание к будущему страны

Что изменится в России с 1 сентября

Tекст: Татьяна Косолапова

Контроль за маркетплейсами

С первого дня осени вводятся антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указанные нормы распространяются на крупные маркетплейсы, соответствующие следующим требованиям: они могут не допускать или удалять с площадки продавцов, через них проходит более 35% сделок от доли общего рынка, а также если их годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Таким интернет-магазинам будет запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услуги, либо ставить предельно низкую или высокую стоимость. Им также нельзя будет убирать товар из продажи, если это приведет к его подорожанию, или без весомых причин сокращать или прекращать его выпуск при наличии спроса.

Также запрещается навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам и ограничивать или мешать предпринимателям входить или выходить с площадки. Отвечать за выявление нарушений нового закона будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Исламский банкинг



Стартует двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга (деятельность на финансовом рынке по нормам шариата) в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Он предусматривает введение особого правового режима, который распространяется на сделки, не подразумевающие процентные ставки, но допускающие вознаграждение в виде переменной величины. При этом, согласно нормам ислама, запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака, оружия, а также производства свинины. Подробнее – в статье «Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата»

Российские школьники 1–11-х классов будут учиться по единым программам

С начала учебного года российские школы переходят на новые федеральные основные образовательные программы обучения, которые устанавливают обязательный базовый уровень требований к содержанию общего образования, сообщает Минпросвещения России. В рамках нововведения разработаны онлайн-сервисы для учителей и управленческих команд образовательных организаций: конструктор рабочих программ и конструктор учебных планов.

Старшеклассники на уроках ОБЖ будут проходить курс начальной военной подготовки



Уроки по основам безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) с начальной военной подготовкой (НВП) подвергаются изменениям, сообщает Интерфакс. В рамках этого курса школьники изучат строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты.

Изменены также программы по истории, куда включили события 2022 года, обществознанию, литературе, окружающему миру и географии. На этих уроках школьники изучат вопросы противодействия коррупции, передает ТАСС. Детям расскажут об опасности коррупции и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

В колледжах на классных часах будут обсуждать «Семьеведение»



Для среднего профессионального образования (СПО) готовы к внедрению программы воспитания, куда входит направление духовно-нравственного воспитания «Семьеведение», передает РИА «Новости». Соответствующие методические материалы разработаны для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов.

Также в колледжах вводятся обязательные программы наставничества, которые подразумевают комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

«Основы российской государственности»

Теперь студенты всех высших учебных заведений в рамках учебной программы пройдут курс истории России, передает сообщение Минобрнауки России ТАСС. Он должен составлять не менее 144 часов.



Также введен междисциплинарный курс «Основы российской государственности», который включает в себя элементы истории, социологии, психологии, политологии, философии, экономики и географии, сообщает ТАСС. По словам специалистов, он необходим для формирования представления о стране и человеке как созидательном начале государственности.

Отказ от Болонской системы образования



Кроме того, с началом этого учебного года будет проходить пилотный проект по реформе «вышки», старт которого дан соответствующим постановлением правительства. Он продлится до 2026 года. Подразумевается переход от действующих сейчас систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, а также переход от магистратуры к специализированному высшему образованию. Кроме того, планируется реализация обновленных программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Водителям такси запрещают перерабатывать

Постановлением правительства вводятся нормы рабочего времени для таксистов. Они не смогут работать более 40 часов в неделю и более 10 часов в сутки, однако это время может быть увеличено на два часа в день в целях завершения заказа. Для учета времени нужно будет вести журнал или установить в автомобиле тахограф.

Еще одно постановление предусматривает начало работы Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) легкового такси, которая позволит усилить контроль за перевозками и повысить их безопасность. В новую систему в течение суток будут поступать данные, касающиеся предоставления, приостановления, возобновления или аннулирования разрешений для такси, из трех региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. ФГИС будет реализована на единой цифровой платформе «Гостех».

Детей-безбилетников нельзя высаживать



Также с 1-го числа будут внесены изменения в правила перевозок пассажиров: вступает запрет на высаживание из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, сообщает ТАСС. При этом перевозчик будет обязан передать несовершеннолетнего «зайца» органам полиции.

Рецептурные препараты

С 1 сентября изменятся правила отпуска рецептурных лекарств из аптек, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, фармацевты обязаны вбивать в чек дату, номер и серию рецепта при продаже некоторых категорий препаратов. Речь идет о лекарствах, которые подлежат предметно-количественному учету, отпускаются по льготам с полной или частичной компенсацией государством или продаются дистанционно. Уточняется, что препараты первого типа, куда входят, например, антигистаминные, будут отпускаться в прежнем порядке.

Обязательная цифровая маркировка товаров

Теперь производители воды для детского питания обязаны маркировать товар и предоставлять сведения о продукции в систему мониторинга «Честный знак», передает Интерфакс. С помощью специального мобильного приложения покупатель может отсканировать нанесенный на товар код и узнать информацию о нем.

Наносить средства идентификации также должны будут на медицинские изделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, БАДы и антисептики, говорится в соответствующем постановлении правительства РФ. Информацию об этих товарах также можно будет узнать, просканировав код с помощью мобильного приложения «Чистый код».

Искусственный интеллект государственного HR



Стартует эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который продлится до ноября следующего года. Он основан на платформе «Государственные кадры» на базе «Гостеха», сообщает «РГ». Искусственный разум оценит профессиональное развитие, мотивацию, формирование профессиональной культуры и противодействие коррупции кандидатов на должность чиновников.

Социальная сфера



Мамы и папы детей-инвалидов теперь могут копить дополнительные выходные и использовать сразу до 24 таких дней в течение календарного года, следует из постановления правительства РФ. Если дополнительный отпуск превышает четыре дня, то его график необходимо предварительно согласовать с работодателем.

Алкоголь и табак

В России будет создан реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, который будет вести Росалкогольрегулирование, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации. В реестр будут автоматически включены производители, имеющие на 31 августа разрешение на использование основного техоборудования с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год. Кроме того, закон обязует маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Также начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции на базе единой цифровой платформы «Гостех», следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства. Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях, благодаря чему контролирующие органы смогут оперативно проверять их статус.