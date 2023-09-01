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Эксперт: Внимание президента к молодежи – это внимание к будущему страны
Политолог Мартынов: Программы президента нацелены на развитие и поддержку талантливой молодежи
Встречи с молодежью позволяют президенту на деле убедиться в эффективности решений по улучшению качества образования и созданию возможностей для самореализации молодых людей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу президент России провел открытый урок «Разговоры о важном» для одаренных школьников всей страны.
«Для президента такой формат встреч уже традиция. В этот раз урок назывался «Разговоры о важном», это один из успешных проектов платформы «Россия – страна возможностей». Президент всегда с удовольствием общается с молодежью. Это общение носит беспрецедентно открытый, доверительный и искренний характер», – отмечает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, общение президента с молодым поколением происходит в формате обмена мнениями. «Это своего рода фишка президента, он постоянно подчеркивает потенциал в развитии талантов детей и целых семей. В 2014 году Путин был инициатором успешного проекта образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус». И многие программы последних лет тоже нацелены на развитие, поддержку, выявление талантливых детей и молодежи», – добавил собеседник.
Эксперт особо отметил слова президента о том, что его лично вдохновляет особая внутренняя культура народа. «Вроде бы простые слова, но если задуматься, они имеют глубокий смысл. Такое внимание к молодежи – это внимание к будущему. В то время как все страны живут сегодняшним днем, Россия смотрит в будущее, инвестирует в детей и молодежь. Финансирование проектов платформы «Россия – страна возможностей» находится на очень высоком и стабильном уровне несмотря на все сложности, связанные с переживаемым страной историческим периодом», – подчеркнул Мартынов.
Образовательные проекты, указал эксперт, направлены не на «золотую молодежь», а «на гармоничное развитие подрастающего поколения со всей России вне зависимости от социального состояния того или иного региона, но с особенным акцентом на новые территории, которым предстоит ускоренным темпом интегрироваться в Российскую Федерацию».
Участие в подробных встречах также позволяет президенту на деле убедиться в эффективности решений по улучшению качества образования и созданию возможностей для самореализации молодых людей. «Именно Путин был инициатором реформирования системы образования, перевел на принципиально более высокий уровень идею и практику просвещения», – подчеркнул собеседник.
Под конец существования СССР, напомнил Мартынов, «просвещение деградировало, как бы сегодня мы ни пытались ностальгировать по советским временам». «В итоге это привело к мрачным 1990-м. Мы своими собственными руками разрушили свое же государство – это было следствием деградации просвещения. Но Путин запустил реформы образования, результат которых мы можем видеть по нашим детям. Я убеждаюсь в этом на собственном опыте, читая лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. Год от года меняется качество студентов в смысле стремления к просвещению и восприимчивости программ», – указал директор Института новейших государств.
В пятницу президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном», который был организован в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. На встрече присутствовали 30 школьников из разных регионов страны с выдающимися достижениями в учебе. Среди них победители международных олимпиад и конкурсов.
«Разговор о важном» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году. В ходе урока президент рассказал, что новые регионы в ближайшие два с половиной года получат около 2 трлн рублей из федеральных источников. Глава государства выразил уверенность, что россияне оценят туристический потенциал новых регионов.
Владимир Путин призвал равномерно развивать территории, чтобы отдельные регионы не обезлюдели. «Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории», – сказал Путин.
Президент поделился впечатлениями о переписке своих родственников во время Великой Отечественной войны. По словам главы государства, непобедимой Россия становится благодаря настрою своего народа. «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – сказал президент.