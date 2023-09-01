Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин заявил о важности равномерного развития регионов
России нужно равномерно развивать территории, чтобы отдельные регионы не обезлюдели, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».
«Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин выразил уверенность в туристическом потенциале новых регионов России. Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.