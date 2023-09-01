  • Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
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    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев
    1 сентября 2023, 18:07

    Путин заявил о важности равномерного развития регионов

    Tекст: Вера Басилая

    России нужно равномерно развивать территории, чтобы отдельные регионы не обезлюдели, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    «Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин выразил уверенность в туристическом потенциале новых регионов России. Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    1 сентября 2023, 16:21
    Путин начал открытый урок в День знаний
    Путин начал открытый урок в День знаний
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    На открытый урок с Путиным, который организован в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, собрались школьники, победившие в международных олимпиадах и конкурсах или добившиеся выдающихся результатов в учебе, передает ТАСС.

    «Разговор о важном» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году.

    Ранее Кремль заявил, что Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября.

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    1 сентября 2023, 16:36
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России планируется провести новый семейный конкурс для внесения вклада в развитие традиционных ценностей, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».

    «Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он пояснил, что конкурс призван показать развитие семьи, передачу знаний и традиционных семейных ценностей. «Чтобы показать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», – сказал президент.

    Он отметил, что на платформе «Россия – страна возможностей» пока не было такого конкурса. При этом, по мнению главы государства, конкурс может стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова». «Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – подчеркнул Путин.

    «Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни», – сказал глава государства.

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    1 сентября 2023, 17:36
    Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
    Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

    Россия уже много лет уделяет повышенное внимание развитию отношений со странами Азии, даже не в связи с текущими событиями, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы. Это абсолютно объективный, неизбежный процесс», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

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    1 сентября 2023, 17:07
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) развивается очень быстро, 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года, может не хватить, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2023, 15:32
    Кремль назвал тему переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 4 сентября вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщили в Кремле.

    Планируется также, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи 4 сентября обсудят актуальную международную проблематику, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

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    1 сентября 2023, 17:44
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

    Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

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    1 сентября 2023, 16:07
    Путин принял участие в открытии пяти школ в России

    Путин поучаствовал в открытии пяти школ в России

    Путин принял участие в открытии пяти школ в России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пяти российских регионах на День знаний открылись новые школы, в церемонии открытия поучаствовал президент Владимир Путин.

    Учебные заведения открылись в Дагестане, ДНР (Мариуполь), Московской, Ростовской областях, в Новгородской области открылся детский сад, передает ТАСС.

    Глава государства связался поочередно с каждой школой, пообщался с руководителями регионов, учителями и школьниками.

    Мариупольскую школу возводили с декабря 2022 года по июнь 2023 года. В ней есть место для 1,1 тыс. учеников, специализированные классы, включая классы по робототехнике и киберспорту. Также учреждение адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

    Подмосковная школа «Багратион» рассчитана на 2 тыс. 200 мест, она должна стать самым большим образовательным центром региона и снизить нагрузку на школы в Одинцовском районе.

    Школа в Махачкале размещена в растущем микрорайоне, она названа в честь героя СВО майора Алексея Суханова, погибшего в ходе обороны поселка в ДНР.

    Школа в Ростове-на-Дону была построена в 2007 году, в этом году она прошла через капитальный ремонт. В ней работают пространства «Центр детских инициатив», «Центр научных инициатив» и киберарена.

    В городе Малая Вишера в Новгородской области открыт детский сад на 140 мест. В нем есть музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, а также семь детских площадок.

    Также в пятницу президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

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    1 сентября 2023, 13:38
    Песков назвал дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, переговоры пройдут в понедельник в середине дня, передает ТАСС.

    В пресс-службе администрации турецкого президента тем временем подтвердили намерения Эрдогана посетить Сочи, однако не ответили, когда именно она состоится.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президенты России и Турции на неформальном саммите в ближайшее время рассмотрят все направления партнерства.

    До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи.

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    1 сентября 2023, 14:41
    Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии трех русских школ

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке. Глава российского государства участвовал в церемонии по видеосвязи из мастерской управления «Сенеж».

    По словам министра образования и науки Киргизии Каныбека Иманалиева, начнется возведение школ в столице, а также областных центрах Баткен и Каракол. В каждой будут учиться 1224 школьника, кроме того, школы будут оснащены двумя бассейнами и двумя спортивными залами. Учиться дети будут по государственным стандартам России и Киргизии, а выпускники получат аттестаты российского и киргизского образцов, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин адресовал школьникам, студентам и педагогам поздравление с Днем знаний.

    «Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», – отметил глава государства.

    Согласно договоренностям, за счет России в Киргизии построят девять школ – по одной в столице и втором по величине городе Ош, а также во всех семи областях страны. Строительство планируется вести поэтапно.

    Ранее самая большая школа открылась в Воронеже, она способна принять 2860 учеников.

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    1 сентября 2023, 16:59
    Путин рассказал о письмах своего дедушки сыну на фронт

    Путин вспомнил историю о смерти своей бабушки, которую узнал из писем деда сыну на фронт

    Путин рассказал о письмах своего дедушки сыну на фронт
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» рассказал о письмах своего деда, адресованных сыну, воевавшему на фронтах Великой Отечественной войны.

    «В одном из них он рассказывает, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. Пуля попала немецкая ей в живот. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит из жизни, и он понимал. Она своему мужу говорит: «Не плачь, не расстраивай меня», – рассказал президент.

    Путин восхитился тем, какая «глубина отношений» была у простых людей в то время. «Какая любовь», – сказал он.

    Трансляция урока ведется в Telegram-канале Кремля. Также в ходе урока глава государства заявил, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа.

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    1 сентября 2023, 14:57
    Путин: Россия до 2027 года построит школы в семи городах и двух селах Киргизии

    Путин заявил, что Россия до 2027 года построит школы в семи городах и двух селах Киргизии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с передовыми технологиями, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Всего за ближайшие годы, до 2027 года, Россия планирует построить девять школ в семи городах и в двух селах республики. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями, это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    По словам президента, здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности.

    «Это касается сейсмических рисков, расходов по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, бассейны. Обеспечение учебной литературой Россия берет на себя», – добавил Путин.

    Президент России Владимир Путин также поздравил жителей Киргизии с Днем независимости страны.

    «Вчера в Киргизской Республике отмечался День независимости. Мы – и я лично тоже – поздравили Киргизию и президента с этим праздником, но сегодня хотел бы еще раз искренне поздравить Садыра Нургожоевича, всех наших киргизских коллег и весь дружественный киргизский народ с этим праздником. И пожелать всем вам счастья, благополучия, а также успехов во всех ваших начинаниях», – сказал Владимир Путин.

    Путин выразил надежду, что способствовать этому будет развитие сотрудничества двух стран в сфере образования.

    Глава Киргизии Садыр Жапаров отметил высокий уровень взаимодействия с Россией в сфере образования.

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    1 сентября 2023, 16:44
    Путин: Россия непобедима благодаря своему народу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия непобедима благодаря настрою своего народа, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    Президент поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее, по его словам, он понял, «почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно».

    «Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его мнению, к такому выводу подталкивает только одна зарисовка из истории семьи, а таких – подавляющее большинство, что очень важно.

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

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    1 сентября 2023, 16:14
    Путин призвал власти Донбасса не откладывать решение социальных вопросов

    Президент Путин: Донбасс не должен откладывать решение социальных вопросов

    Tекст: Александра Юдина

    Донбасс проходит через сложный период своего развития, связанный с боевыми действиями, однако решение социальных вопросов, в том числе в сфере образования, нельзя откладывать, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, Донбассу прежде всего необходимо обеспечивать вопросы безопасности, однако нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 15:54
    Путин потребовал интегрировать школы новых регионов в общую систему страны

    Путин назвал ключевым вопросом интеграцию школ новых регионов в общую систему страны

    Tекст: Вера Басилая

    Правительству России впредь необходимо уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах.

    «Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, образовательной инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей необходимо кардинальное обновление, проблемы здесь не решались, «копились годами, если не десятилетиями».

    Президент отметил, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам.

    «Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий», – заявил Путин.

    Также он поздравил всех педагогов, учеников, родителей с Днем знаний, пожелав успехов в учебе и работе.

    Напомним также, президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников. По указу президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 17:23
    Путин: Новые регионы получат порядка 2 трлн рублей на развитие

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые регионы в ближайшие два с половиной года получат около 2 трлн рублей только из федеральных источников, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

    «В ближайшие, по-моему, два с половиной года только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий – 1,9 трлн рублей, это приличные деньги», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Также глава государства выразил уверенность, что россияне оценят туристический потенциал новых регионов страны.

    В День знаний резидент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

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