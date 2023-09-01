Путин начал открытый урок в День знаний

В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

Tекст: Ольга Никитина

В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.