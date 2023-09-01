Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин выразил уверенность в туристическом потенциале новых регионов России
Российские граждане смогут открыть для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».
«Уверен, просто не сомневаюсь, что граждане РФ, огромной нашей территории, они будут открывать для себя возможности, и это пойдет на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас, могут работать в этой сфере», – цитирует президента ТАСС.
В День знаний резидент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.