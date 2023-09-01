Силы ПВО пресекли атаку дроном на Москву

Собянин: Силы ПВО 1 сентября пресекли атаку дроном на Москву

Tекст: Ольга Никитина

Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, в результате никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Градоначальник выразил военным благодарность за то, что они не дали испортить отмечаемый 1 сентября День знаний.

Накануне Собянин рассказал, что власти российской столицы совместно с военным ведомством за сутки оборудуют позиции противовоздушной обороны для перехвата летящих на Москву беспилотников.