Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.14 комментариев
Силы ПВО пресекли атаку дроном на Москву
Собянин: Силы ПВО 1 сентября пресекли атаку дроном на Москву
Силы противовоздушной обороны рядом с Люберцами в пятницу пресекли очередную попытку пролета беспилотника к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, в результате никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Градоначальник выразил военным благодарность за то, что они не дали испортить отмечаемый 1 сентября День знаний.
Накануне Собянин рассказал, что власти российской столицы совместно с военным ведомством за сутки оборудуют позиции противовоздушной обороны для перехвата летящих на Москву беспилотников.