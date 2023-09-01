Цена нефти Brent поднялась до 87 долларов

Цена нефти Brent впервые с 11 августа поднялась до 87 долларов за баррель

Tекст: Ольга Никитина

Так, в 4.26 мск Brent росла на 0,21% – до 87 долларов. К 4.32 мск фьючерс на нефть этой марки торговался уже на уровне 86,93 доллара, передает ТАСС.

В то же время нефть WTI росла в цене на 2,48% – до 83,74 доллара за баррель.

В четверг утром Brent росла до 85,32 доллара за баррель.