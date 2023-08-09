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В Болгарии разрешили использовать российское оборудование для своей АЭС
Власти Болгарии разрешили использовать российское оборудование для своей АЭС
Правительство Болгарии разрешило руководству АЭС «Козлодуй» вести переговоры с российскими компаниями, чтобы обеспечить поставки оборудования для шестого энергоблока, сообщило Болгарское национальное радио.
Правительству пришлось отменить ряд введенных ограничений на работу с российскими компаниями, чтобы обеспечить доставку оборудования для ремонта энергоблока, передает ТАСС.
Сейчас на пятом энергоблоке АЭС «Козлодуй» используется российское ядерное топливо. В октябре 2022 года власти страны разрешили поставлять топливо для реакторов ВВЕР-1000 из России. Отметим, что атомная электростанция была построена с российским участием.
Ранее компания из США отказалась от инвестиций в АЭС «Козлодуй».