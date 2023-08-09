В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений

  • В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    Курс доллара превысил 98 рублей
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Власти Польши не исключили закрытия ЖД сообщения с Белоруссией
    Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК России»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    22:10Путин назвал признанием героизма присвоение 71-му полку гвардейского наименования

    Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский».

    21:56США подталкивали правительство Пакистана к смене премьера

    Госдеп США в 2022 году подталкивал правительство Пакистана к тому, чтобы сместить Имрана Хана с поста премьер-министра, сообщает издание Intercept со ссылкой на поступивший в его распоряжение секретный правительственный документ.

    21:55В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений

    Католическая пара, которой власти отказали в усыновлении ребенка из-за их религиозности и невозможности воспринять ребенка, идентифицирующего себя как представителя ЛГБТ, решила подать в суд на штат Массачусетс.

    21:48В Болгарии разрешили использовать российское оборудование для своей АЭС

    Правительство Болгарии разрешило руководству АЭС «Козлодуй» вести переговоры с российскими компаниями, чтобы обеспечить поставки оборудования для шестого энергоблока, сообщило Болгарское национальное радио.

    21:39Германия передала Украине две пусковые установки Patriot

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    21:29В Сергиевом Посаде количество пострадавших увеличилось до 60 человек

    При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, восемь человек пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

    21:11Экс-главу Димитровграда арестовали на два месяца за получение взятки

    Ленинский районный суд Ульяновска арестовал экс-главу города Димитровграда Андрея Большакова на два месяца.

    21:02Академик Чубарьян рассказал об уходе от европоцентризма в новом учебнике по истории России

    Новые российские учебники по истории больше не страдают европоцентризмом, сказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян. На этой неделе в Москве состоялась презентация новых школьных учебников по всеобщей истории и истории России для старших классов.

    20:55Сотни людей провели ночь на горе в Канаде из-за неисправности подъемника

    Около 500 человек были вынуждены провести ночь на вершине горы Салфер на юго-западе Канады, так как канатная дорога вышла из строя из-за отключения электричества, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на представителя компании, управляющей подъемником.

    20:46СК завел дело о покушении на убийство после перестрелки в Новороссийске

    Уголовное дело возбуждено после покушения на убийство во время конфликта между двумя группами мужчин в Новороссийске, в ходе которого ранения получили четыре человека, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    20:38Академик Чубарьян объяснил включение темы СВО в учебник по истории России

    «Я согласен с тем, что подробно и максимально объективно описать современность можно будет через 20–30 лет. Но это не значит, что сегодня не надо касаться текущих событий», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Чубарьян. На этой неделе он участвовал в презентации новых школьных учебников по всеобщей истории и истории России.

    20:34Пожар на территории воинской части на Ставрополье потушили

    Пожар, начавшийся в хозяйственной постройке на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края, потушили, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

    20:25Путин обсудил с главой Узбекистана развитие стратегического партнерства

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства, сообщили в Кремле.

    20:22Академик Чубарьян ответил на западную критику нового учебника по истории России

    Реакция западных СМИ на новый российский учебник по истории вписывается в общую концепцию отношения к России. Что бы у нас ни написали – это сразу обречено на критическое отношение, сказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян. На этой неделе были представлены новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

    20:20Эксперты объяснили цели создания «Амазонского НАТО»

    Инициатива по созданию «Амазонского НАТО» направлена на решение внутренних проблем региона, в первую очередь – экологических. В настоящее время данная организация не сможет стать военным противовесом США, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Магомед Кадзоев и Николай Калашников. Напомним, создать региональный аналог альянса НАТО предложил президент Колумбии Густаво Петро.

    9 августа 2023, 21:55

    В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений

    В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений
    @ becketlaw.org/case/burke-v-walsh

    Tекст: Ольга Иванова

    Католическая пара, которой власти отказали в усыновлении ребенка из-за их религиозности и невозможности воспринять ребенка, идентифицирующего себя как представителя ЛГБТ, решила подать в суд на штат Массачусетс.

    Как сообщает National Review, Майк и Китти Берк — давно мечтали стать родителями. Он — ветеран войны в Ираке, Китти – работает с детьми с особыми потребностями. Самостоятельно детей они завести не могут и поэтому решили стать приемными родителями в рамках государственной программы. Однако сейчас семья утверждает, что штат не дал им возможность воспитывать приемных детей из-за их приверженности католической вере – Майк и Китти не только регулярно посещают церковь, но и исполняют религиозную музыку в ходе мессы.

    Когда в 2022 году Майк и Китти подали заявление, чтобы стать приемными родителями, они успешно прошли многочасовое обучение. Пара также прошла несколько обширных интервью. В ходе них Майк и Китти выражали готовность усыновить детей с особыми потребностями из разных слоев общества.Но во время домашних интервью семейная пара была обеспокоена тем, что большая часть вопросов касалась их католических взглядов на сексуальную ориентацию. Отвечая на эти вопросы, Майк и Китти заявляли, что они полюбят и примут любого ребенка, независимо от его будущей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Однако, поскольку семейная пара не отказалась от своих религиозных убеждений, Массачусетс отказал им в усыновлении ребенка, потому что «их вера и они сами не поддерживают ЛГБТ». В остальном работники службы оценили семью как «хороших людей».

    Федеральный закон США защищает право религиозных людей и организаций усыновлять детей, не отказываясь от своих убеждений. Поскольку штат Массачусетс нарушил данный закон, в том числе свой собственный Билль о правах приемных родителей, семья сейчас собирается обратиться в суд, чтобы защитить свои права. 

    Отмечается, что сейчас в Массачусетсе более 1500 детей нуждаются в приемных родителях. Власти штата не могут отдать всех в приемные семьи и не имеют достаточного количества помещений, чтобы разместить их. В результате детей неделями держат в больницах, но не потому, что детям нужна медицинская помощь, а потому, что властям больше некуда их деть.

    Ранее владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.

    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    Коментарии (15)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (22)
    9 августа 2023, 12:10
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение техпроцесса на заводе

    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    @ Прокуратура Московской области/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел, по предварительным данным, из-за нарушения техпроцесса на оптико-механическом заводе, сообщил источник в экстренных службах.

    Предварительной причиной взрыва считается нарушение технологического процесса, сказал собеседник РИА «Новости».

    Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что на место отправились следователи и криминалисты, передает ТАСС.

    В министерстве экологии и природопользования региона уточнили, что ближайший к месту взрыва пост контроля «Сергиев Посад – 5» пока не зарегистрировал превышений по загрязняющим веществам.

    Пост находится на улице Клубной, в трех километрах от места ЧП. Концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 ПДК м. р., концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 ПДК м. р.

    До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.

    Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.

    Коментарии (23)
    9 августа 2023, 09:31
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщил представитель Московского академического театра сатиры.

    Советская и российская актриса Вера Васильева с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры. Как отметил представитель театра, «Вера Кузьминична скончалась», передает ТАСС.

    О дате и месте прощания информация появится позднее.

    Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).

    Актриса снималась в фильмах «Звезда экрана», «Карнавал», «Несовершеннолетние», «Свадьба с приданым» и других. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.

    В Московском академическом театре сатиры сыграла более 60 ролей, в частности в спектаклях «Вера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники», «Личная жизнь».

    Написала книги «Золушка с Чистых прудов» и «Продолжение души».

    Лауреат Сталинской премии 1948 и 1951 годов.

    Коментарии (17)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    9 августа 2023, 14:32
    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Рудени, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

    Коментарии (0)
    9 августа 2023, 12:08
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, полагает американский канал CNN.

    Как сообщает канал, борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, которые построила Россия, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество, война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что на данный момент украинское «наступление» больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», что повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 16:45
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    В отношении Неустроева применена мера в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей, сообщили в суде ТАСС.

    В апреле в региональном СУ СК сообщали, что на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца заведено уголовное дело.

    Коментарии (46)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 13:05
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за Польши и Финляндии угрозы военной безопасности России кратно выросли, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно», – приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Министр подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором для России является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе – Швеции.

    Он напомнил, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.

    Кроме того, на территории Финляндии вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, которые могут поражать критически важные объекты на северо-западе России.

    Также риски выросли в связи с милитаризацией Польши, превратившейся в главный инструмент антироссийской политики США. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

    Шойгу добавил, что с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц боевой техники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов.

    При этом численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Финляндия, курируемая США, осознанно идет на конфронтацию с Россией.

    Коментарии (30)
    9 августа 2023, 14:22
    Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США

    WSJ: Один из лидеров переворота в Нигере сотрудничал с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

    Отмечается, что Мусса Салау Барму остается основным дипломатическим каналом связи между США и мятежниками, передает «Коммерсант».

    Военные США, сообщает WSJ, почти 30 лет «ухаживали» за Муссой Салау Барму. Он проходил обучение в Национальном университете обороны в американской столице, после чего отвечал за элитные подразделения, участвующие в операциях США против «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в Западной Африке.

    По информации издания, после того, как Муссу Салау Барму появился в эфире национального телевидения Нигера среди военных, совершивших переворот американское военное командование было обеспокоено.

    Американские военные полагают, что сотрудничество с Муссой Салау Барму является лучшей возможностью остановить гражданскую войну в Нигере.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере.

    Коментарии (3)
    9 августа 2023, 18:32
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

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    9 августа 2023, 10:59
    Поляки пожаловались на большое число туристов из России в Таиланде

    Wirtualna Polska: Поляки жалуются на большое число туристов из России в Таиланде

    Tекст: Александра Юдина

    Туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия, сообщает Wirtualna Polska.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что поляки призывают россиян «ехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве», другие туристы из Польши отмечают, что курорт похож на «маленькую Россию».

    Кроме того, одна из туристок указала на то, что в меню ресторанов, а также в названиях магазинов и даже на этикетках продуктов используется кириллица. Более того, тайцы часто принимают поляков за россиян и говорят «привет».

    Напомним, Польша активно проводит русофобскую политику в отношении России.

    В июле глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Польша пообещала симметрично ответить на закрытие диппредставительств в России.

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    9 августа 2023, 18:24
    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты для зеркалирования операций Минфина

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Речь идет о зеркалировании регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.

    Такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курсов валют. При этом операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке продолжатся.

    Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро – 107 рублей.

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