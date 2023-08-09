В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает National Review, Майк и Китти Берк — давно мечтали стать родителями. Он — ветеран войны в Ираке, Китти – работает с детьми с особыми потребностями. Самостоятельно детей они завести не могут и поэтому решили стать приемными родителями в рамках государственной программы. Однако сейчас семья утверждает, что штат не дал им возможность воспитывать приемных детей из-за их приверженности католической вере – Майк и Китти не только регулярно посещают церковь, но и исполняют религиозную музыку в ходе мессы.

Когда в 2022 году Майк и Китти подали заявление, чтобы стать приемными родителями, они успешно прошли многочасовое обучение. Пара также прошла несколько обширных интервью. В ходе них Майк и Китти выражали готовность усыновить детей с особыми потребностями из разных слоев общества.Но во время домашних интервью семейная пара была обеспокоена тем, что большая часть вопросов касалась их католических взглядов на сексуальную ориентацию. Отвечая на эти вопросы, Майк и Китти заявляли, что они полюбят и примут любого ребенка, независимо от его будущей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Однако, поскольку семейная пара не отказалась от своих религиозных убеждений, Массачусетс отказал им в усыновлении ребенка, потому что «их вера и они сами не поддерживают ЛГБТ». В остальном работники службы оценили семью как «хороших людей».



Федеральный закон США защищает право религиозных людей и организаций усыновлять детей, не отказываясь от своих убеждений. Поскольку штат Массачусетс нарушил данный закон, в том числе свой собственный Билль о правах приемных родителей, семья сейчас собирается обратиться в суд, чтобы защитить свои права.



Отмечается, что сейчас в Массачусетсе более 1500 детей нуждаются в приемных родителях. Власти штата не могут отдать всех в приемные семьи и не имеют достаточного количества помещений, чтобы разместить их. В результате детей неделями держат в больницах, но не потому, что детям нужна медицинская помощь, а потому, что властям больше некуда их деть.

Ранее владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.