В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщил представитель Московского академического театра сатиры.
Советская и российская актриса Вера Васильева с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры. Как отметил представитель театра, «Вера Кузьминична скончалась», передает ТАСС.
О дате и месте прощания информация появится позднее.
Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).
Актриса снималась в фильмах «Звезда экрана», «Карнавал», «Несовершеннолетние», «Свадьба с приданым» и других. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.
В Московском академическом театре сатиры сыграла более 60 ролей, в частности, в спектаклях «Вера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники», «Личная жизнь».
Написала книги «Золушка с Чистых прудов» и «Продолжение души».
Лауреат Сталинской премии 1948 и 1951 годов.