Умерла «Золушка с Чистых прудов» актриса Вера Васильева

Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

14:32 Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

14:30 Зеленский сообщил о заседании ставки о наступлении ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

14:29 В Сахалинской области открылся всероссийский молодежный форум «ОстроVа» На Сахалине 9 августа начал работу молодежный форум «ОстроVа», он входит в линейку событий Росмолодежи, туда прибыли 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 российских регионов.

14:25 Ростех обещал показать модернизированный АК-12 на форуме «Армия-2023» Ростех представит модернизированный АК-12 и новый комплект обмундирования на форуме «Армия-2023», сообщила пресс-служба госкорпорации.

14:22 Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

14:18 Readovka запустила новый проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров» В Москве проходит презентация нового проекта медиахолдинга Readovka «Всероссийский корпус медиа-волонтеров». Планируется, что он станет площадкой для обучения и поддержки пока широко не известных молодых авторов.

14:12 Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

14:12 Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования В России в среду завершается этап регистрации кандидатов, исключение составляют четыре региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

13:57 Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии Токио во главе с премьер-министром Фумио Кисидой продолжает «бросаться надуманными обвинениями» в ядерном шантаже со стороны России, начисто позабыв, кто бомбардировал Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, выразил мнение замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

13:53 Воробьев: Взорвавшийся завод в Сергиевом Посаде не имеет отношения к оптике Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

13:49 На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори У работников рынка «Садовод» в столице зарегистрировано три случая кори, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

13:45 Германия решила оставить системы Patriot в Польше до конца года Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца этого года, сообщает агентство РАР.

13:35 Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

13:30 Очевидец рассказал о «грибе» после взрыва в Сергиевом Посаде За взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМЗ) последовал «гриб» и поднялся столб дыма, сказал очевидец происшествия Виталий.