Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.0 комментариев
Умерла «Золушка с Чистых прудов» актриса Вера Васильева
В Москве на 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Среди ее работ – роли в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», а также в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «12 стульев», «Воительница» и других (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Кадр из кинофильма «Сказание о земле Сибирской» режиссера Ивана Пырьева, 1947 год (фото: РИА Новости)
Кадр из кинофильма «Чук и Гек» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара, 1953 год (фото: РИА Новости)
Вера Васильева и Валерий Носик (в центре) раздают автографы на юбилейном вечере в Доме культуры ЗИЛ (фото: Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС)
Съемки «Гoлубого огонька». Вера Васильева и ведущий передачи – артист Малого театра Юрий Васильев (фото: Николай Малышев /Фотохроника ТАСС)
Всего в родном для себя театре, где она служила с 1948 года, Васильева сыграла свыше 60 ролей (фото: Рыбаков/РИА Новости)
Спектакль «Пощечина» в постановке Театра сатиры. Актеры: Георгий Менглет – Иван Иванович Щеглов (на первом плане), Олег Солюс – Леонид Степанович Чельцов, Вера Васильева – Ольга Ильинична Щеглова (фото: Михаил Строков/Фотохроника ТАСС)
Малый театр. Спектакль «Пиковая дама» (фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press)
Спектакль «Однажды в Париже» (фото: Genrietta Peryan/Global Look Press)
Театр сатиры. Премьера спектакля «Реквием по Радамесу» (фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press)
Вера Васильева (Мадлена) в сцене из спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» (фото: Максим Шеметов/ТАСС)
Президент Борис Ельцин и Вера Васильева во время церемонии вручения государственных наград РФ деятелям культуры и искусства (фото: Владимир Родионов/РИА Новости)
Президент Владимир Путин вручает Васильевой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21 декабря 2000 года) (фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС)
Президент Дмитрий Медведев и Вера Васильева на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)
Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что фильмы и спектакли с участием Васильевой вошли в золотой фонд отечественного искусства, их любят миллионы россиян (фото: Александр Куров/ТАСС)
Вера Васильева с мужем, артистом Владимиром Ушаковым (фото: Матвеев Эмиль/ТАСС)
Александр Ширвиндт и Вера Васильева (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки», – говорится в сообщении Театра сатиры (фото: Артем Геодакян/ТАСС)