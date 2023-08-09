Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.10 комментариев
Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое
После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и минсельхоза страны.
Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».
В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.