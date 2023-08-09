Женщина зарезала трехмесячного сына в Анапе

США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке

Госсекретарь Блинкен: США сделали все для решения вопросов России по зерновой сделке

Tекст: Ольга Никитина

Блинкен в интервью французской радиостанции RFI заявил, что возобновление зерновой сделки не является «вопросом уступок» с американской стороны. Он поспорил с заявлениями Москвы о препонах, создаваемых при экспорте российского зерна и удобрений. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, российский экспорт якобы «достиг рекордных показателей», передает ТАСС.

Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», то американская сторона, заверил Блинкен, сделала «все возможное для обеспечения решения этих вопросов». Так, госсекретарь рассказал, что писал письма в американские банки, объясняя, что власти США «в полной мере поддерживают экспорт зерна Россией», и заверяя кредитные организации, что «нечего бояться санкций», которые на российское зерно не распространяются.

Блинкен сказал, что ООН представила России предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с зерновой сделкой. Он утверждает, что Россия не ответила на это предложение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что российская сторона требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.