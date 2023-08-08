Италия приостановила выдачу «золотых виз» россиянам и белорусам за инвестиции

Tекст: Кристина Цыцура

Получить такую визу можно было за инвестиции в страну, но 14 июля 2023 года программа была приостановлена, передает ТАСС.

Сама программа была разработана и запущена в декабре 2017 года властями Италии, чтобы привлечь стратегические инвестиции из-за рубежа. Граждане стран, не входящие в ЕС, могли подавать заявку на получение специальной визы, действующей в течение двух лет.

Визу выдавали за инвестиции в государственные ценные бумаги на сумму не менее 2 млн евро, а также за благотворительный взнос в размере не менее 1 млн евро в ряд сфер страны.