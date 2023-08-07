Дети заразилась золотистым стафилококком в лагере под Тулой

В детском лагере в Тульской области 31 человек заразился золотистым стафилококком

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, было проведено расследование в связи с массовым отравлением детей. Отмечается, что в результате проведенной работы выявлено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком, передает Газета.Ru.

В Роспотребнадзоре уточнили, что передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пищевом блоке: на столовых приборах и столах на пищеблоке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В пресс-службе добавили, что в отношении ответственных лиц лагеря возбуждены административные дела. К настоящему моменту нарушения устранены.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей.