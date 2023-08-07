ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты новых регионов России

В общей сложности в новых регионах страны будет выдвинуто порядка 2 тыс. кандидатов от ЛДПР. «Достойные, проверенные делом люди, которые смогут защищать интересы граждан и добиваться решения их проблем. Новые регионы России требуют особого отношения, системной работы. Важно наладить связь с каждым жителем, услышать и разобраться в их чаяниях, поддержать и доставить помощь. И я уверен, они справятся на отлично», – заявил Слуцкий.

По его словам, все ключевые для страны события сейчас и в ближайшее время будут происходить именно в новых регионах. «Перед будущими депутатами стоят задачи не только помочь семьям в бытовых вопросах, оказать гуманитарную помощь, помочь с оформлением документов и другими обыденными нуждами, но и системные задачи форсирования экономического развития, создания условий для работы предпринимателей, формирования комфортной среды для жизни каждого человека», – добавил Слуцкий.

В списке кандидатов в Запорожской области – 320 человек, в Херсонской области – 276 человек, в ЛНР – 615 человек, в ДНР – 535 человек.