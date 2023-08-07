В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты новых регионов России
ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты законодательных собраний, органов местного самоуправления сразу в четырех новых регионах: Запорожской, Херсонской областях, Луганской, Донецкой народных республиках. Внеочередная конференция состоялась 7 августа в Ростовской области, открыл которую председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
В общей сложности в новых регионах страны будет выдвинуто порядка 2 тыс. кандидатов от ЛДПР. «Достойные, проверенные делом люди, которые смогут защищать интересы граждан и добиваться решения их проблем. Новые регионы России требуют особого отношения, системной работы. Важно наладить связь с каждым жителем, услышать и разобраться в их чаяниях, поддержать и доставить помощь. И я уверен, они справятся на отлично», – заявил Слуцкий.
По его словам, все ключевые для страны события сейчас и в ближайшее время будут происходить именно в новых регионах. «Перед будущими депутатами стоят задачи не только помочь семьям в бытовых вопросах, оказать гуманитарную помощь, помочь с оформлением документов и другими обыденными нуждами, но и системные задачи форсирования экономического развития, создания условий для работы предпринимателей, формирования комфортной среды для жизни каждого человека», – добавил Слуцкий.
В списке кандидатов в Запорожской области – 320 человек, в Херсонской области – 276 человек, в ЛНР – 615 человек, в ДНР – 535 человек.