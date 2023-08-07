В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь
BBC: Virgin Galactic впервые отправит в космос мать и дочь во время второго коммерческого рейса
Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си
Как сообщает телекомпания, 18-летняя Анастасия Майерс и ее мать Кейша Шахафф станут первыми матерью и дочерью, вместе полетевшими в космос, а также первыми жителями Карибского бассейна, которые отправятся в подобное путешествие, передает ТАСС.
Этого права они добились, победив в лотерее на право отправиться в космический полет.
Напомним, в июле 2021 года космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился после полета к границе атмосферы.