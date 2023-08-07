Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь

BBC: Virgin Galactic впервые отправит в космос мать и дочь во время второго коммерческого рейса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает телекомпания, 18-летняя Анастасия Майерс и ее мать Кейша Шахафф станут первыми матерью и дочерью, вместе полетевшими в космос, а также первыми жителями Карибского бассейна, которые отправятся в подобное путешествие, передает ТАСС.

Этого права они добились, победив в лотерее на право отправиться в космический полет.

Напомним, в июле 2021 года космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился после полета к границе атмосферы.