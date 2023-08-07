За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховкиа Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровкиа ДНР.

Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

Амейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской Области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.