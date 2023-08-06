Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.5 комментариев
В массовом ДТП на Кубани погибли четыре человека
В результате массового ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края погибли четыре человека, сообщили в управлении МВД России по региону.
Авария произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка, уточняется в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу, столкнувшись с тремя другими авто – Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.
Водитель и пассажир Chery погибли, еще двое человек погибли в автомобиле в Hyundai Elantra. В двух других транспортных средствах – трое пострадавших, включая девочку 16 лет.
Ранее в субботу стало известно о задержании водителя автомобиля Skoda, который насмерть сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе на севере Москвы и скрылся с места аварии.