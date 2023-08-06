ХАМАС приговорил семь человек к смертной казни за сотрудничество с Израилем

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что в Газе приговорены к смертной казни через повешение семь коллаборационистов за связи с Израилем. Отмечается, что все приговоренные были обвинены в сотрудничестве с враждебными иностранными сторонами в нарушение статьи 131 палестинского уголовного революционного кодекса 1979 года, передает РИА «Новости».

Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.

В сентябре Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа.