Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.0 комментариев
ХАМАС приговорил семь человек к смертной казни за сотрудничество с Израилем
Военно-судебный комитет движения ХАМАС в секторе Газа приговорил к смертной казни семь человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем, сообщили в пресс-службе комитета.
В сообщении говорится, что в Газе приговорены к смертной казни через повешение семь коллаборационистов за связи с Израилем. Отмечается, что все приговоренные были обвинены в сотрудничестве с враждебными иностранными сторонами в нарушение статьи 131 палестинского уголовного революционного кодекса 1979 года, передает РИА «Новости».
Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.
В сентябре Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа.