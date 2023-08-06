Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.0 комментариев
Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР».
В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.
Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.
Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.