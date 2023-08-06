Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Автомобильное движение через Крымский мост вновь открыто, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.
В Telegram-канале оперативной обстановки на мосту уточнили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено, передает РИА «Новости».
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в воскресенье в 14.00 мск.
В воскресенье в 14.00 мск на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей.