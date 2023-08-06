Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей
По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей
На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.
В Telegram-канале оперативной обстановки на мосту не уточнили причины временного запрета, но обратились к автомобилистам, которые уже находятся на мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра, с просьбой быть спокойным и слушать указания сотрудников транспортной безопасности.
Ночью на Крымском мосту также перекрывали движение автомобильного транспорта.